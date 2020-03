En Gran Neuquén Sur, los vecinos sacan la basura a la puerta

"El operativo es un éxito total. Estamos recorriendo cada barrio, estamos muy felices porque nos ha ido muy bien. Hoy estamos llevando 52 toneladas de basura y también residuos separados en origen para su reutilización", declaró el intendente Mariano Gaido.

Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, detalló: "Tenemos una respuesta que no nos deja de asombrar barrio a barrio que vamos caminando".

Los neuquinos y la separación de la basura

Los neuquinos no cumplen con la separación de residuos en origen, según comentó una fuente de la empresa Cliba a este medio. Indicó que, tanto en el centro como en los barrios, la mayoría de los vecinos tira la basura húmeda y la seca en la misma bolsa. "Si la gente separara, nos ahorraríamos muchísimos inconvenientes", sostuvo.

A cuatro años de que se comenzara a difundir el programa municipal, el nivel de ejecución creció considerablemente en las viviendas y las empresas locales, pero aún parece que está lejos de alcanzar las proyecciones que hizo el Ejecutivo allá por 2016.

Pese a que la fuente consultada aseguró que no todos los vecinos incumplen con el programa, resaltó que hay poca colaboración. "No se está separando en los barrios ni en el centro. No hay educación ni respeto por el sistema", sentenció.

LEÉ MÁS

Neuquinos no cumplen con la separación de la basura

Vecinos de Cipo y Plottier tiran la basura en Neuquén

Gran Neuquén Sur: la cuadra que es una obra de arte