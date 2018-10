En guerra por Dieguito

“Me falta mi mamá, mi papá… Pero vamos a seguir de la misma manera, tratando de luchar contra Claudia (Villafañe), contra (Verónica) Ojeda, luchar para tener a mis hijos conmigo… Quiero tener a Dieguito Fernando conmigo, porque no creo que esté en un lugar saludable”, explicó el Diez, hoy enfrentado en la Justicia con sus dos ex.

Remándola

Sobre su estado de salud, el entrenador de Dorados de Sinaloa, confesó: “No sé cómo explicarle a la gente que estoy bastante bien. Estoy pasando el mejor momento de mi vida, seguramente, sacando que no están mis dos viejitos. La estamos remando con mis hermanas, yo la remo con Rocío. Y me encantaría poder ver a Dieguito Fernando y a Benjamín (su nieto, hijo de Gianinna)”

P26-F01-diego-dieguito-ojeda.jpg

“Quiero tener a Dieguito conmigo, porque no creo que esté en un lugar saludable”.

Sin explayarse sobre las razones que llevaron al alejamiento de sus seres queridos, el Diez aseguró: “Si me muero mañana y no lo veo a Benjamín, me va a doler el corazón. Lo mismo que a Dieguito, Diego (Junior), a Dalma y Gianinna, a Jana… Pero estoy muy firme, muy acorazado. No me entran las balas”.