En guerra con su papá, Morena Rial bancó al hermano de Susana

"Mi papá sabe qué hace, es un hombre grande y deseo que sea feliz con su familia de fantasía", expresó con ironía en un vivo de Instagram con periodista uruguayo Tincho Lema Pino. Cuando el entrevistador le preguntó a quién cree que Jorge elegirá en medio del conflicto, si a ella o a Romina, Morena contestó con un exabrupto: "A la concha de él, queda claro. Es un pollerudo".

morena rial (1).jpg

"Todo esto viene desde que mi papá me internó en un neuropsiquiátrico para hacerme pasar por loca por todas las cosas que yo hice. Yo no estoy loca, no estuve loca, no fui una paciente psiquiátrica, porque a alguien desequilibrado no lo largan de un loquero después de 12 días. En sus 60 años no pasó ni una cuarta parte de lo que me hizo pasar a mí adentro de un psiquiátrico", manifestó Morena, remarcando que jamás perdonará a su padre por ese capítulo de su vida.

Por último, Morena Rial también le hizo un guiño a Ángel de Brito, el histórico rival televisivo de su padre. "Está re dejado el programa de mi papá. Hoy en día está mucho mejor LAM que Intrusos", expresó en alusión a Los ángeles de la mañana, el ciclo de chimento que tiene el conductor del Cantando 2020 en El Trece.

Te voy a cagar a trompadas

Además de mostrar el mensaje que recibió de Morena Rial, Patricio Giménez hizo un nuevo descargo y le advirtió a Jorge Rial que si lo ve por la calle lo va a "cagar a trompadas". Tras remarcar que "nadie" lo quiere en las redes sociales, el hermano de Susana Giménez le dijo a Rial: "Me das pena. sos un pelot... importante". Además recordó que el billete de mil pesos que rompió en un video (y por el cual fue criticado por el Intruso y otras personas) era falso y estaba roto.

"Yo sé que sos guapo, que naciste en San Martín... Si tuvieran 25 años menos consideraría lo que me escribiste como una amenaza", manifestó. "Cuando quieras cruzarte conmigo, ahí tenés los shows que hago, así que venís y te atajo. Tené cuidado con los problemas de salud que anduviste teniendo", chicaneó.

Giménez también se hizo eco de los cuestionamientos que recibió por instalarse en Uruguay mientras su madre lucha contra un cáncer en Buenos Aires. "Que yo tenga a mi vieja con cáncer y mi abuela con 98, no las puedo ver aunque estén a seis cuadras de mi casa porque por ahí las contagio. No pasa por dónde estoy, así esté al lado no puedo estar con ellas. Esto me pasa desde febrero... Y que vos te metas con mi vieja con cáncer hace que yo no tenga ningún reparo en cagarte a trompadas el día que te vea", sentenció.