En Jujuy se habilitó la práctica del tenis, golf y pádel

Debido a que solo está autorizada la modalidad single en el caso del tenis, "hubo un requerimiento mayor de canchas". Según los protocolos sanitarios, dijo que "cada jugador debe manipular su propia pelota al momento del saque y debe estar diferenciada de la que manipula su rival", además que los participantes deben ser mayores de 16 años hasta 60. Apuntó que se juega por turnos de 45 minutos, luego hay espacio de 30 minutos para dar lugar a la limpieza.

En Jujuy, además del tenis, padel single y golf, también reinició la gimnasia rítmica individual, gimnasia aeróbica, fitness, artes marciales (formas) y atletismo individual (para actividades físicas y coordinativas), todos en horarios de 8 a 19 y por terminación del DNI, de acuerdo al sistema que se viene aplicando para la circulación de personas.

En tanto, la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, adelantó que las disciplinas "en los que hay más contacto o fricción van a volver de a poco" y estimó que "dar una fecha" en ese sentido, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, "es más una expresión de deseo que una realidad".

"En algunos deportes hay mucho contacto y fricción y esos deberán volver de a poco. Hay que regresar paulatinamente y veremos cómo se va avanzando", dijo Arrondo en una entrevista con el programa Jogo Bonito, de FM Late.

"Hoy por hoy, decir una fecha de la vuelta a los deportes es una expresión de deseo y no de realidad -agregó-. Dependerá de la cantidad de contagios y como está controlado todo". La ex Leona, además, especificó que al regreso de cada una de las disciplinas deportivas "cada atleta deberá tener su kit personal con jabón, toallas y botellas de agua; no se podrá entrar a los vestuarios y deberán llegar diez minutos antes del inicio de los partidos o los entrenamientos y ya cambiados".

"Van a cambiar muchos hábitos, pero estos nuevos hábitos van a servir para prevenir otras enfermedades. Yo creo que también se dejará de usar el famoso bidón que en muchos deportes está al costado de la cancha y todos toman de ahí".

La funcionaria, finalmente, dijo que los Juegos Olímpicos de Tokio, reprogramados para el año que viene por la pandemia de coronavirus, "se harán en la medida de cómo siga todo esto". "Por lo que sabemos, si no se pueden hacer en esta nueva fecha estipulada, directamente se suspenderían", concluyó.

