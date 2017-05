"En la Davis no jugás para vos, jugás para el país"

Invitado este fin de semana por la mutual que administra el club Banco Provincia del Neuquén para apadrinar el Torneo Rey David y descubrir una placa en la cancha central que llevará su nombre, revivió parte de su carrera y dejó interesantes conceptos.

Jugar la Copa Davis requiere de un tipo especial de jugador, identificado en el objetivo. Esto automáticamente lo transforma en tenista copero. David se reconoce en esta estirpe. “Para mí era natural. Me encantaba jugar la Davis, de local, de visitante y en cualquier superficie. No importan clima, rival, nada. Sólo tenés que saber rendir el día que te toque jugar. Sean cuales sean las adversidades que tengas. Para mí, eso es ser un jugador copero porque inconvenientes, adversidades tenés siempre. Lo que tenés que estar es predispuesto”, admitió.

La Ensaladera fue un logro histórico. David cuenta dónde se encontraba cuando Argentina levantó la copa y cómo lo vivió en esos momentos. “Venía del autódromo. Parece mentira pero es verdad. Llegué a ver el último set de Juan Martín (Del Potro) y todo el partido de Fede. Fue espectacular. Fue un triunfo que se lo lleva el deporte nacional y que le hizo muy bien al tenis argentino”.

En este sentido reconoce que le duele ver a Argentina pelear al Repechaje (en septiembre con Kazajistán). “Sería una lástima”, confiesa cuando se le pregunta sobre la posibilidad de descender meses después de ser campeón.

“Argentina viene jugando en Grupo Mundial, si no me equivoco, 16 años y en algún momento tenía que pasar, porque es difícil mantener el nivel permanentemente. No estamos teniendo los jugadores que tuvimos los últimos 16 años. Es un proceso. Creo que institucionalmente no se aprovechó o trabajó de la mejor manera para sacar el mejor rédito posible de nuestra camada”, concluyó.

Del tenis no extraña nada. “Propuestas de ser entrenador de chicos o capitán de Copa Davis no he recibido, aunque tampoco me quita el sueño. Ser entrenador es vivir casi a la par del jugador, viajar, estar fuera de mi casa. Y hoy estoy disfrutando a mi familia”, concluyó.

canalizó la adrenalina en el rally

El automovilismo es una pasión que Nalbandian abrazó poco después de colgar la raqueta, armando un equipo con su amigo Marcos Ligato para competir en el Campeonato Argentino de Rally. Pero no lo compara con el tenis porque este deporte, dice, “fue lo que me movilizó todo la vida. Me gustó desde chico y por eso lo hice. El rally es más una pasión y en algún momento dije ‘cuando tenga tiempo lo voy a hacer’. Pero obviamente que el tenis fue lo que me marcó, y si volviera a nacer lo volvería a elegir y haría los mismos sacrificios que hice. La adrenalina que se extraña de los partidos la descargo hoy en el automovilismo”, afirmó el Rey David.

“He pasado muchas veces por Neuquén por el campeonato argentino la mayoría de las veces, entre las carreras de Roca y Plaza Huincul. Es una provincia muy linda, cuando estamos por acá y vas pasando entre los pozos de petróleo y ves como va creciendo es muy lindo. No recuerdo puntualmente si viene a jugar al tenis acá, pero estoy casi seguro, en un 99 por ciento, porque desde los diez años jugué los torneos nacionales y he recorrido el país”.