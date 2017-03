En la escuela rural 301 no pueden empezar las clases porque no tienen porteros

Padres de alumnos de la Escuela Rural 301 de Plottier denuncian que aún no pudieron comenzar las clases debido a que las autoridades provinciales aún no nombraron a los auxiliares de servicio que necesitan. Aseguran que de no obtener respuestas cortarán la Ruta 22.

Esta mañana, se reunieron en las instalaciones del establecimiento ante la preocupación ya que, más de una semana de iniciado oficialmente el ciclo lectivo, aún no nombraron los porteros necesarios. Por otro lado, denuncian que los alumnos deben hacer cerca de 30 kilómetros para ir a cursar y que tampoco el Ministerio de Educación asignó un transporte escolar.

Al establecimiento concurren 284 alumnos entre jardín y primario. Esta mañana, funcionarios del Ministerio de Educación se acercaron al establecimiento, sin embargo no aseguraron la designación de porteros ni el transporte para los niños.

En este sentido, los padres aseguraron que de no obtener respuesta, en 48 horas cortarán la Ruta 22.