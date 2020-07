En La Pampa un abogado defiende a un perro atropellado

Santa Rosa en La Pampa es el escenario de un hecho particular. Un abogado se presentará ante la justicia como querellante en defensa de un perro atropellado por el dueño de un campo. La causa que dirimirá la justicia se asienta en el maltrato animal .

Los testigos del hecho dan cuenta de la violencia que ejerció Aguirre, que se encontraba a bordo de un vehículo VW Gol y que no tuvo misericordia con el animal. Efectivos de la policía hicieron el levantamiento de las pruebas. Según trascendió “Rubio” era un perro callejero que se mantenía en las proximidades de la ONG llamada “Patitas”, que le dejaba diariamente un plato de comida en la vereda.

Auto atropella perro Rubio.jpg

Por su parte, el productor de La Pampa realizó su descargo a través de unos videos, en los que acusó al perro de haber matado a tres de sus terneros y malherir a un cuarto. “Esto es lo que le hizo a un ternero nuestro, un perro aparentemente vagabundo (...) le destrozó la oreja, literalmente se la comió. Para todos los que tienen sensibilidad con los perros. (…) Este ternero es un animal que también merece ser cuidado”, se escucha decir a Aguirre en el video.

Perro atropellado.jpg

El productor fue imputado por el fiscal adjunto de Victorica, Juan Cupayolo, por el delito de “maltrato animal y acto de crueldad con los animales”, figura jurídica que se estima será formalizada por el juez de Control Carlos Espínola.

Sobre la causa el abogado Juan Carlos Díaz señaló que se presentó ante la justicia “en carácter de querellante particular en defensa del animal no humano (ANH), Rubio, principalmente por el hecho de que el animal pueda tener en sí mismo una representación dentro del proceso penal” y agregó que “este hecho en particular de máxima crueldad –por el que se imputa al productor- es de desprecio por la vida y por la ley”.