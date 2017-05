"Soy adoptado. Lo sé desde hace pocos meses", relata en una de las páginas de su nuevo libro, "56", que saldrá a la venta la semana que viene.

"Tenía cincuenta y cinco años cuando me enteré. Toda mi vida pensé que mi vínculo –¿mi necesidad?– con el periodismo tenía que ver con una enfermedad de mi madre, víctima de un tumor cerebral que lesionó su centro del habla: ella no podía hablar. Mamá no podía responder, yo preguntaba", relata el periodista en el libro 56, cuarenta años de periodismo y algo de vida personal, de Editorial Sudamericana, que saldrá a la venta el lunes 29 de mayo.

En las páginas detalla que la primera en enterarse de la noticia fue su ex mujer, Sara Stewart Brown, a través de una prima de Lanata que había escuchado a su padre hablar de la adopción cuando era pequeña.

Luego, le contó al periodista la misma historia y él decidió hablar con una tía, el único familiar vivo que podía saber algún detalle más de la revelación.

"Mi madre era una chica rica del interior de la provincia, madre soltera", escribió el periodista en el libro.

El nombre del nuevo libro es "56", su edad. En él también habla sobre sus cuatro décadas en el periodismo y repasa su trayectoria profesional y personal.