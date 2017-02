En las oficinas públicas se portan bien: se fuma poco

Pablo Montanaro

Neuquén.- El 93 por ciento de los empleados públicos no fumadores de Neuquén afirmaron no estar expuestos al humo de tabaco en sus lugares de trabajo, según una encuesta que registró el grado de exposición en esos ámbitos en siete ciudades argentinas, tras la sanción de la ley de ambientes libres de humo aprobada en 2011. El relevamiento, realizado por la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC) y la Alianza Libre de Humo Argentina (ALIAR), demostró que Neuquén es la provincia con menos trabajadores no fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno en la oficina.

Según los datos de la encuesta, realizada a más de 1060 trabajadores de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y otros organismos gubernamentales provinciales, en Neuquén sólo el 7 por ciento de los empleados públicos no fumadores estuvieron expuestos al humo de tabaco de personas fumadoras en la semana previa a la encuesta. En tanto, en La Plata, el 58 por ciento dijo haber estado expuesto al humo de tabaco uno o más días, en Mendoza el 55%, en Paraná el 35%, en San Juan el 34%, en Ciudad de Buenos Aires el 30% y en Ushuaia el 26%.

La investigación, desarrollada entre abril de 2015 y junio de 2016, tuvo como objetivo conocer el grado de exposición al humo de tabaco ajeno en oficinas públicas y al mismo tiempo indagar sobre la percepción de los empleados públicos en relación con el cumplimiento de las normas de ambientes libres de humo.

En este sentido, en Neuquén el 95% de las personas encuestadas señaló que su percepción de cumplimiento de la ley fue “muy buena” o “buena”, mientras que el 5% restante indicó que fue “regular” o “mala”.

La encuesta también reflejó que en Neuquén, en caso de encontrarse frente a una persona fumando en un ambiente cerrado, el 56 por ciento de quienes no fuman suelen tener una actitud activa frente a las violaciones a la norma, como plantear una queja a las autoridades o pedirle a la persona que fuma que apague el cigarrillo.

Esta actitud activa se observó con mayor frecuencia en aquellas ciudades donde se registró una percepción de cumplimiento mayor, como en el caso de la ciudad de Neuquén.

Esto implica que en las ciudades donde la norma se cumple menos, el empoderamiento es relativamente bajo y la mayoría de las personas tolera que se fume en su lugar de trabajo, aunque la norma lo prohíba.

Los especialistas señalan que la exposición al humo de tabaco en lugares cerrados es una de las principales causas de muerte evitable en el ámbito laboral y un problema grave de la salud pública mundial. En la Argentina, 6000 personas no fumadoras mueren cada año por exposición al humo de tabaco ajeno.

En bares y boliches de la ciudad se respira aire puro

Neuquén cuenta con la Ley 2572, sancionada en 2007, que prohíbe fumar en edificios públicos dependientes de los tres poderes del Estado -tanto del provincial como el municipal y las comisiones de fomento-, incluidos los organismos descentralizados, tengan o no atención al público. También establece esta prohibición en los establecimientos comerciales, industriales, de servicios y cualquier otro tipo de institución pública o privada de uso público con ambientes cerrado en toda la provincia. En 2011 se sancionó la Ley Nacional 26.687 que establece la implementación de ambientes cien por ciento libres de humo de tabaco en todos los espacios cerrados de acceso público y lugares de trabajo.

La exposición al humo de tabaco en lugares cerrados es una de las principales causas de muerte evitables en el ámbito laboral y un problema grave de salud pública mundial.

Ernesto Ruiz, médico del Hospital Castro Rendón y coordinador de la investigación que realizó FIC y ALIAR, destacó el cumplimiento de los ambientes libres de humo tanto en las oficinas públicas como en el sector comercial de la ciudad de Neuquén.

“La ordenanza se cumple muy bien en los boliches y bares, aunque no así en el Casino, que tiene un sector donde se permite fumar, exponiendo a los trabajadores y a clientes no fumadores al humo de tabaco, incumpliendo las leyes nacional y provincial, y la ordenanza municipal”.

Para Ruiz, Neuquén muestra que los fumadores se adaptaron a las normativas. “Salen a fumar fuera de las oficinas porque hay una conciencia social global y los no fumadores no permiten que les fumen al lado. Los no fumadores hacen valer su derecho”.

Cifras

95% de los encuestados calificó de “muy buena” la percepción de cumplimiento de la ley.

56% de los que no fuman suelen tener una actitud activa frente a violaciones a la norma.

6000 personas no fumadoras mueren cada año por exposición a humo ajeno en la Argentina.