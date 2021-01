En lo mejor de la noche un apagón frenó la final del Supercross

La final de las categorías principales no se pudo concretar por un corte de luz (Fotos Motocross Club Neuquén)

Un inoportuno corte eléctrico produjo también un cortocircuito emocional en la definición de las categorías principales de la primera fecha de la 25 edición del campeonato de supercross de verano nocturno, un clásico de todos los años que organiza el Motocross Club Neuquén, en el circuito de La Barda. Aunque en esta oportunidad la ausencia de público fue el rasgo distintivo que quedará en la historia como marca también de los tiempos de pandemia con sus restricciones y protocolos hasta que vuelva la normalidad. No obstante, la adrenalina no faltó y de no ser por el incidente comentado el cierre hubiera sido perfecto. La interrupción de la final obligó a pasar la definición en esas divisiones a la segunda fecha prevista para el 6 de febrero.