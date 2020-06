En modo rebelde: Rial se enojó con su producción y pegó el faltazo

Según publicó Laura Ubfal en su portal, el conductor quería tratar ciertos temas y nunca se puso de acuerdo y decidió irse de la emisora a su casa.

En el inicio del programa, todos los panelistas se sorprendieron ante la salida de Adrián Pallares, quien minutos después del inicio del ciclo le envío un saludo a su jefe, pero sin dar explicaciones de la ausencia de Rial.

Sin definición

Por estas horas la gran expectativa es el regreso o no de Marcela Tauro a Intrusos, que dependería exclusivamente de la decisión del ex conductor de Gran Hermano. El diálogo entre ellos no habría llegado todavía y para la periodista ella todavía “está de rotación” esperado que le avisen su destino en la empresa donde trabaja desde hace 25 años.

Por otro Lado, el nombre de Marcela Baños sonó para reemplazar a Tauro. Sin embrago, la ex Intrusos, aclaró: “Iba a participar por el aniversario pero no llegó la propuesta. Si llega me fijaré si me copa. Estuve varios años, quiero a Intrusos, y amo la televisión”.

LEÉ MÁS

Verónica Lozano se arrepintió de la burla a Wiñazki y pidió perdón