"Pampita me parece un mamarracho", disparó Nicole al enterarse de que su rival no quiso ir a un evento si estaba ella.

La enemistad entre Pampita Ardohain y Nicole Neumann no tiene fin. La ex de Fabián Cubero destrozó a su colega ante la prensa al tildarla de “mamarracho”. Es que la ex jurado del “Bailando” no quiere cruzarse con ella, a tal punto que antes de asistir a un evento avisó que si Nicole estaba invitada, prefería no ir.