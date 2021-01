En Racing no queda nadie: ahora se va el ídolo Licha López

La partida de Licha se suma a la de otro gran ídolo como Diego Milito, quien el 22 de noviembre renunció a la Secretaría Técnica de Racing por diferencias con el presidente de la institución, Víctor Blanco, relacionadas con “el modelo y las ideas” para llevar adelante la gestión.

“Siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas. Por otro lado, quiero aclarar que esto no es de ahora, viene de hace un tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él”, había aclarado el Príncipe, de 41 años.

TOP 10 || GOLES DEL LICHA LOPEZ EN RACING

En ese entonces, Lisandro López lo lamentó: “La verdad que es una pena que se vaya por todo lo que hizo”, reconoció el capitán de la Academia tras el encuentro entre su equipo y Flamengo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Racing se encuentra en medio de un profundo cambio. Luego de que Víctor Blanco arrasara en las elecciones, a la salida de Diego Milito se le sumó la del entrenador Sebastián Beccacece por “lealtad” hacia el ídolo del club, quien lo había convocado.

En Racing no queda nadie...