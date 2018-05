Después del empate sin goles ante Colón de Santa Fe, River no pudo meterse entre los once primeros de la tabla, por lo que por ahora no solamente no se clasifica a la Copa Libertadores 2019 sino que tampoco entraría a la Sudamericana.

Gallardo apostará al equipo base: el defensor Jonatan Maidana y los mediocampistas Leonardo Ponzio y Enzo Pérez.

“Es importante sumar el jueves para poder entrar a la Sudamericana, que es lo que depende de todo”, señaló Ponzio, quien también fue hizo una autocrítica. “Cuando jugás dos torneos genera un desgaste y que se pierdan algunos puntos, nosotros los perdimos de local”, expresó.

El probable equipo para recibir a Estudiantes el jueves a las 20 será con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Ponzio, Pérez; Gonzalo Martínez, Nacho Fernández o Juan Fernando Quintero; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré o Rodrigo Mora.

"Tuvimos una levantada muy buena y hay que mantenerla. En el fútbol es todo muy dinámico y emocional y eso tiene que ver con la confianza del grupo”.Leonardo Ponzio. El capitán de River habló después del empate ante Colón.