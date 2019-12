Hay muchas expectativas entre los fanáticos de toda la Norpatagonia, quienes se comunicaron con sus pares de la ciudad cordillerana para avisar que no se perderán semejante visita. "Ya se difundió por todos lados y mucha gente, no solo de acá de San Martín, sino de la provincia, tanto de Neuquén como de Río Negro, empezaron a contactarse con nosotros para venir a acompañar y ser parte del pasillo", contó Eduardo.

River se hospedará y trabajará en el Loi Suites Chapelco Hotel, ubicado en la Ruta Nacional 40, en el kilómetro 2227. Es un escenario que ofrece paz y las bellezas naturales típicas de la región, potenciada por la increíble vista y todas las comodidades del recinto. Dicen que el Muñeco quedó enamorado del lugar, un imponente predio de 266 hectáreas situado dentro del complejo Chapelco Golf y Resort, a escasos kilómetros del centro de la ciudad turística, en su visita en el 2018.

Cuando comenzaron a barajarse los posibles lugares para que el Millo realice la pretemporada, los hinchas sanmartinenses tenían mucha confianza en que el destino del club de sus amores sería cerca de casa. "Cuando empezaron a hablar de que podía venir River a San Martín, nosotros decíamos ‘por eso vino Gallardo antes’. Él ya había estado de vacaciones el año pasado acá, estuvo como una semana en ese lugar y nos repetíamos que ‘por algo había venido’", contó, ahora como una anécdota.

"Se ve que vio el lugar, le gustó la tranquilidad, saber que va a estar tranquilo con los jugadores, que no le va a hinchar las guindas nadie, que va a poder hacer el trabajo tranquilo. Si bien nos tomó muy por sorpresa, nos imaginamos cuando empezaron a tirar el nombre que venía para acá. Se especulaba Uruguay, inclusive Estados Unidos, y dijimos ‘no, van a venir acá, porque Gallardo estuvo acá y van a venir’. Por suerte se dio", señaló Eduardo.

Además de la presencia de los hinchas regionales, se espera un gran número de turistas, que aprovecharán la llegada de River a San Martín de los Andes, para conocer o volver a visitar los encantos de la localidad. "Yo creo que va a haber mucha gente que va a aprovechar para venir a hacer el recibimiento y después seguramente se van a quedar un par de días en el pueblo, paseando, disfrutando un poco del paisaje, de los lagos, ríos, de la gastronomía de acá que también es muy buena", expresó.

El Tecla Farías vuelve a River como formador

River-pretemporada-San-Martín-3.jpg

El Tecla Ernesto Farías se sumará al proyecto de River en las divisiones inferiores desde el inicio de 2020. No tendrá a cargo ninguna categoría en particular ni tampoco será técnico, sino que su función estará ligada a la parte estrictamente futbolística para el desarrollo de la cuarta, quinta y sexta categoría. El ex delantero del Millo aportará sus conocimientos y cualidades al servicio de aquellos chicos que buscan dar el salto hacia la Reserva, que tiene como nuevo entrenador a Juan José Borrelli.

Una pretemporada pensando en Independiente

River arranca el 2020 con doble desafío, ganar la Superliga, el único torneo que aún no logró el técnico Marcelo Gallardo, y buscar revancha en la Copa Libertadores. El primer compromiso será el 19 de enero, un partido clave para alcanzar la punta del torneo que por ahora es de Argentinos Juniors.

El Millo viajará a San Martín de los Andes para tener una pretemporada atípica según los estándares que suele llevar el entrenador riverplatense.

River, que acostumbra realizar la preparación en el exterior, esta vez eligió la Cordillera de Los Andes.

El conjunto de Núñez viajará el 3 de enero a Neuquén para tener una semana de base física y rápidamente pasar a tareas de pelota, algo que transformaría la pretemporada más en una puesta a punto.

El motivo por el cual no se trabajará tanto en la parte física, como sí lo supo hacer River en otras ocasiones, es que ya el 19 de enero tendrá su primer partido del año, por el encuentro postergado ante Independiente.

Así, no sólo se pondrá al día con la Superliga, sino que además tendrá la posibilidad de quedar puntero junto con Argentinos si se lleva los tres puntos. Es por eso que para el Muñeco Gallardo y compañía no es un partido más. Todo lo contrario, es clave para alcanzar el liderazgo y en las siete fechas que restan del campeonato depender de sí mismo.

Más allá de eso, la preparación del conjunto del Muñeco contará con un amistoso ante Nacional en Maldonado el 11 de enero para luego regresar al predio de Ezeiza y continuar con la etapa final antes del partido contra el Rojo y el reinicio de la Superliga.

River-pretemporada-San-Martín-4.jpg

