Su carrera musical estuvo plagada de hitos y es por eso que, a modo de homenaje en el día en que hubiera cumplido 59 años, decidimos repasar cinco de ellos.

1- ”Te llevo para que me lleves” ft. Cecilia Amenábar del disco ”Amor Amarillo” (1993)

”El otro día me acordaba cuando salió el tema. Más allá de una alegoría que plantea una cuestión de pareja y la espera de un hijo, el término (te llevo para que me lleves) lo escuché, o creí escucharlo, allá a lo lejos en una playa de Venezuela. Yo escuchaba alto por el estilo en tono venezolano y me quedó sonando en la cabeza. Entonces después lo traduje y quedó no más”.

Embed

2- ”Paseo Inmoral” del disco “Bocanada” (1999)

"La idea del video surgió en Panamá, inspirada por el entorno amoral de ese lugar. América Central es un sitio muy border, donde se viven situaciones de amoralidad todo el tiempo. Estaba en el hotel y se me ocurrió hacer algo. Tenía a mano esa peluca, muy ridícula que había usado en el video de ”Hoy ya no soy yo”, me la puse y finalmente probé qué tal salía el personaje que finalmente representé”.

Embed

3- ”Puente” (1999)

”Me acuerdo del juego de sintaxis: “Gracias por venir”, “por venir”, “el porvenir” y “puente”, es pura imaginación en realidad, tampoco es que estoy hablando de nadie en especial, la verdad es esa. Es la única canción en donde incorporo un poco la idea del público, o lo que puede llegar a pasar con esa canción cuando la estás haciendo con gente. Y esa idea de aquello que estaba separado y que hoy está junto. Y me acuerdo de estar escribiéndola y decir: Esto está buenísimo, porque me imagino cantándola en vivo con la gente y el puente que se genera de energía. También era una forma de neutralizar el Gracias Totales, porque me había transformado en Míster Gracias Totales”.

Embed

4- ”Cosas Imposibles” (2002)

”Escribí “Cosas Imposibles” en la casa de mi amigo Guillermo Piccolini. Me la había prestado por un año y ahí fue donde hice todas las letras. Fue una clásica situación de: ‘‘No me llamen por tres días, ¡estoy haciendo letras!” Porque hasta que no tenga algo y diga eureka, no me muevo de ahí. Trato de estar lo más estimulado posible, pero sin moverme del lugar.

Embed

5- ”Karaoke” (2002)

“Karaoke está más inspirada en el tema de los reality shows que en cualquier otra cosa (…) Con la idea ser ser rey por un día y que, bueno, llega el momento y tenés que demostrar… Toda esa situación estaba muy candente en los medios en ese momento y de eso se trataba. Así que un poco la idea la sugerí yo al director (del videoclip) para que fuera por ese lado y para que se explicara teóricamente”.

“(Y se llama Karaoke) porque ves que la mayoría de los artistas pop de los últimos años han sido gente que ha cantado de todo, ¿viste? Son capaces de cantar cualquier cosa. A mí me parece que son realmente emblemas del karaoke’‘.