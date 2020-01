Protagonista de “No soy yo, soy vos”, la obra de teatro que está instalada en el teatro Astor (en pleno centro del balneario), en la que comparte elenco junto a Atilio Veronelli, Beto César y Carolina Solart, la blonda contó detalles de la comedia absurda, en la que a través de una máquina los personajes intercambian sus mentes y todo se vuelve una verdadera locura. Además, Esmeralda canta los temas que supo popularizar en la pista de Showmatch y hace subir al público al escenario para terminar bailando todos juntos.

“Las Grutas me recibió muy bien y estoy muy agradecida de esta oportunidad, de promover de alguna manera el arte y el turismo de esta forma. Es la tercera plaza teatral del país, con muchas posibilidades, más grande de lo que creemos. Tuve ofertas para hacer otras temporadas, como en Mar del Plata, y es la primera vez que me decidí a hacer teatro de verano. Admiro mucho a Veronelli como dramaturgo y director, y me gustó la tranquilidad del lugar. Cuando viajé a conocer Las Grutas me encantó. Me sedujo la maravilla de este lugar y sus playas, y poder colaborar con la difusión del teatro desde acá”, expresó la actriz.

Mitre contó que su personaje se trata de una "concheta extrema" y poco inteligente que manipula un matrimonio.

02/03 Será la fecha en la que se llevará a cabo la última función de la comedia en Las Grutas.

En este sentido, comentó que ni siquiera Australia cuenta con playas tan lindas. “No puedo creer las playas que tiene Las Grutas; hace poco viajé a Australia y puedo decir que no conocí lugar más poético y lindo que Las Grutas”, afirmó.

Tan fascinada quedó con la costa rionegrina que pasó año nuevo allí. Como si fuera poco, el haberse instalado en ese balneario le ayudó a pasar más tiempo con su novio, quien divide su tiempo entre Las Grutas y La Pampa, donde trabaja en el campo. “Él es bird watcher (fotógrafo de aves), y estar acá le viene como anillo al dedo porque esta es la primera reserva mundial de loros y de otras especies de pájaros. Así que está feliz”, sentenció.

Esmeralda señaló que la obra tiene humor exacerbado, es una comedia del absurdo, y que su papel es de una “concheta extrema” y poco inteligente que lleva adelante la manipulación de un matrimonio. “Hace reír mucho porque es una trasplantadora de mentes. En la obra canto y bailo y me suelto a una cosa nueva, a un intercambio con el público muy cercano. La obra está siendo un éxito, nos va muy bien y estoy súper contenta”, comentó.

Aprovechando el estreno de la obra, Esmeralda salió del teatro y se encontró con el público y los hizo bailar y cantar.

Descontrola la peatonal

Hace algunos días, esmeralda salió en plena peatonal y se puso a cantar y a bailar con todos los turistas que pasaban por la puerta del teatro, lo cual terminó llamando la atención por su perfil de mujer adinerada y antipática. “Mi idea es poder dar vuelta eso. Tengo el estigma de ser una persona cool y prejuiciosa, y tengo que dar vuelto esto, llegar a la gente y poder evolucionar”, contó.