"En Terapia Intensiva estamos colapsados, somos cada vez menos"

En la misma línea, indicó que los médicos intensivistas están "sobrecargados", dijo que desde marzo no tienen descanso y advirtió que "no se está tomando en cuenta que el personal de salud está agotado, no se piensa en todo eso".

"La mayoría de las terapias intensivas están (con una ocupación) por arriba del 80%, y en los últimas 15 o 20 días se fueron agregando provincias y ciudades como Mar del Plata" con enfermos que requieren cuidados críticos, aseveró la médica. En ese marco, agregó: "Hace un mes atrás estábamos hablando de 4 o 5 lugares que estaban mal; ahora estamos hablando de 20 provincias". En este punto, señaló que, en la actualidad, "deben quedar libres un 20 o 30 % de camas dependiendo de los lugares".

Sobre las aperturas que se hacen en determinadas ciudades pese al pico de coronavirus, aseguró: "Las aperturas tienen que ser muy bien determinadas, no se puede hacer fiestas, no se puede estar en los parques llenos de gente sin barbijo y sin respetar la distancia y las tres cosas básicas que se dicen desde siempre en todo el mundo, distanciamiento social, uso de barbijo adecuado y lavarse las manos". Asimismo, expresó su preocupación porque "nadie está mirando el lado de la salud" y aseguró: "Estamos solos; realmente sentimos que estamos solos".

"Creo que hay un problema terrible de comunicación porque, con la idea de no alarmar, no están diciendo toda la verdad", dijo la profesional, quien criticó que "se interpreta que las cosas están bien pero las cosas no están bien. Y detalló: "Hay provincias que ya están al borde del colapso o ya colapsadas como Jujuy o Río Negro y eso lo tenemos que escuchar".