"En una cama, me cabalgó arriba y mostró la erección"

Viggiano contó que un actor se sobrepasó en una escena romántica: “Una vez tuvimos una situación en la cama, que me tenía solo que besar y él decidió por idea suya empezar a cabalgar arriba mío. Fue muy desagradable todo lo que siguió. Porque él consideró que era un trofeo lo que le había pasado y salió con su miembro, llamó a nuestros compañeros y mostró su erección. Cuando eso sucedió, me acerqué, me fui abriendo camino entre mis compañeros, todos eran grandes personas pero nadie dijo nada porque uno tiene el miedo de que quien tiene el poder, te puede echar, y le dije ‘por algo tan chiquito tanto escándalo’. El costo de eso fue que me tirara en una escena, me estrelló contra la escalera. Pero la productora consideraba que era una figura que vendía. No era de acá”, dijo.