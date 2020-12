En una carta, Lavagna fue crítico con el populismo

El ex candidato presidencial y ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, propuso ayer una serie de cambios en el sistema jubilatorio y para modernizar el empleo privado, en una carta que publicó en las redes sociales, en la que solicitó "cambios de comportamiento" y dijo que "no hay más excusas" para implementarlos. En la nota, titulada "Llegó la hora. No hay más excusas", hace un balance de "un muy difícil 2020" y sostiene que "la acumulación de 10 años de estancamiento, incluso retroceso económico y la pandemia, han puesto a los argentinos todos en una difícil encrucijada" señalando que "el fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro, más la parálisis derivada de la pandemia, han llevado la realidad socioeconómica a niveles insostenibles".