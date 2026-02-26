El clima en Neuquén

icon
30° Temp
17% Hum
en vivo Congreso Nacional LA MAÑANA | NEUQUEN - 26 de febrero de 2026 - 11:24

En VIVO: el Senado aprobó el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Se registraron incidentes - previo a la sesión - con los manifestantes que saltaron la reja del Congreso y se sentaron en inodoros. Hubo 12 detenidos.

El Senado trata la Ley de Glaciares luego de los incidentes y detenciones.&nbsp;

El Senado trata la Ley de Glaciares luego de los incidentes y detenciones. 

EN VIVO

Este jueves, el Gobierno Nacional busca aprobar otros dos proyectos de ley en el cierre de las sesiones extraordinarias. El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quorum reglamentario.

A partir de las 11 de la mañana, los integrantes del Senado se reunirán en el recinto para tratar el acuerdo Mercosur-UE y la Ley de Glaciares. También tienen previsto analizar el pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.

Los cambios propuestos en el proyecto de la Ley de Glaciares permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 26-02-26

-

Live Blog Post

El Senado aprobó el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Con el apoyo de bloques aliados y la oposición, el oficialismo logró la aprobación del acuerdo con 69 votos positivos, 3 negativos y 0 abstenciones.

De esta forma, el parlamento argentino convirtió en ley el aval para el pacto comercial que lleva más de dos décadas negociándose. Ahora resta que el Poder Ejecutivo lo reglamente y lo publique en el Boletín Oficial.

Mientras, el debate continúa en la Cámara Alta con la Ley de Glaciares.

acuerdo mercosur UE
Live Blog Post

El canciller Pablo Quirno presente en el Senado

El canciller Quirno se encuentra en la Cámara Alta, donde sigue el debate en sesión del acuerdo Unión Europea-Mercosur en sesión en la Cámara Alta. El funcionario fue uno de los principales impulsores del convenio.

canciller pablo quirno

Su presencia se da en un contexto de negociaciones para acortar la lista de oradores y acelerar la votación, que el oficialismo busca adelantar en una sesión clave para la agenda internacional del Gobierno.

Live Blog Post

El peronismo confirmó que acompañará el acuerdo Mercosur-UE

Así lo confirmó el senador por Chaco, Jorge Capitanich (Justicialista), adelantó, sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

"Nuestro bloque acompañará la votación con respecto a este tratado con observaciones de algunos de nuestros miembros, en virtud de la heterogeneidad de impacto que esto significa. Queremos expresar que todo acuerdo de carácter comercial requiere acompañamiento de medidas de carácter complementario", expresó en el recinto.

capitanich senado

En este sentido, planteó que desde el bloque impulsarán desde el inicio de las sesiones ordinarias la creación de una comisión bicameral de seguimiento de los tratados comerciales y un esquema multilateral de negociación con mayor participación.

Además, indicó la necesidad de comités específicos para acompañar a las pymes y mitigar posibles efectos adversos.

Live Blog Post

Aprobaron la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE

El Senado aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, con 38 votos positivos, 31 negativos y una abstención.

Esta decisión contó con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, aunque el ex diputado se llevó varias críticas. Una de ellas fue por parte de la senadora de Convicción Federal, Carolina Moisés, quien planteó: "Voy a hablar por mi y voy a votar en contra de este embajador. En términos personales creo que Iglesias está lejos de tener las características necesarias que tiene que tener un diplomático. El Gobierno va a tener problemas con esta designación".

Calificó a Iglesias como "un hombre misógino, violento e ignorante", al sostener que "está lejos de tener las características de un diplomático y más cerca del lumpenaje".

Fernando Iglesias.jpg
Fernando Iglesias fue señalado como un

Fernando Iglesias fue señalado como un "cagón" por Mónica Frade.

Live Blog Post

Hay quórum para tratar la Ley de Glaciares

El oficialismo consiguió quórum y se prepara para debatir este jueves, la reforma de la Ley de Glaciares y el acuerdo UE-Mercosur.

Live Blog Post

Más de 10 activistas y un camarógrafo fueron detenidos afuera del Congreso

Activistas ambientales de Greenpeace fueron detenidos este jueves en el Congreso cuando realizaban un reclamo contra la Ley de Glaciares que se tratará desde las 11 de la mañana en el Senado.

Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo y se pronunciaron en la escalinata, sentados en inodoros, en rechazo al proyecto que el oficialismo quiere darle media sanción.

Detuvieron a 12 activistas de Greenpeace que protestaban en el Congreso

Además arrestaron a un camarógrafo, que resultó visiblemente herido.

Live Blog Post

El Gobierno avanzar este jueves con la reforma de la ley de Glaciares

A partir de las 11 la Cámara Alta se prepara para debatir las modificaciones que apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.

Parque Nacional los Glaciares - Rutas Calafate.jpg

El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quorum reglamentario. Cuenta entre los 21 propios, liderados por Patricia Bullrich, y los aliados entre 45 y 47 legisladores.

Noticia en desarrollo

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel