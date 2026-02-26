En VIVO: el Senado aprobó el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Live Blog Post

El Senado aprobó el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Con el apoyo de bloques aliados y la oposición, el oficialismo logró la aprobación del acuerdo con 69 votos positivos, 3 negativos y 0 abstenciones.

De esta forma, el parlamento argentino convirtió en ley el aval para el pacto comercial que lleva más de dos décadas negociándose. Ahora resta que el Poder Ejecutivo lo reglamente y lo publique en el Boletín Oficial.

Mientras, el debate continúa en la Cámara Alta con la Ley de Glaciares.