En VIVO: el Senado aprobó el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Este jueves, el Gobierno Nacional busca aprobar otros dos proyectos de ley en el cierre de las sesiones extraordinarias. El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quorum reglamentario.
El Senado aprobó el acuerdo Unión Europea-Mercosur
Con el apoyo de bloques aliados y la oposición, el oficialismo logró la aprobación del acuerdo con 69 votos positivos, 3 negativos y 0 abstenciones.
De esta forma, el parlamento argentino convirtió en ley el aval para el pacto comercial que lleva más de dos décadas negociándose. Ahora resta que el Poder Ejecutivo lo reglamente y lo publique en el Boletín Oficial.
Mientras, el debate continúa en la Cámara Alta con la Ley de Glaciares.
