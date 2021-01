Enfermera fue internada con Covid y tres ladrones le robaron hasta la comida de la heladera

“El miércoles me hisopé, el jueves a la mañana me dieron el resultado positivo y al mediodía empecé a tener complicaciones respiratorias así que me internaron. Me hicieron radiografía y cómo mis pulmones estaban bien y yo mejoré, me dieron el alta hoy (por el viernes)”, narró en diálogo con Misiones Online.

Al llegar a su casa, la enfermera se encontró con una terrible escena: delincuentes ingresaron forzando la puerta de atrás mientras estaba internada y le robaron hasta la comida de la heladera. Los asaltantes permanecieron varias horas en su vivienda y hasta tuvieron tiempo de cocinarse y comer allí, sabiendo que ella estaba internada y no volvería.

“Me robaron varios metros de cable de cobre, mi televisor y la comida de la heladera. Todo esto hasta lo que puede ver porque no tengo fuerzas ni para firmarme si me falta algo más. Había rastro que cocinaron y comieron acá, que tomaron un vino… Hasta encontré colillas de cigarrillos”, detalló la enfermera.

Elena asegura que los ladrones son tres personas que ella conoce porque ya le habían robado en otras dos oportunidades. Lo supo cuando la mamá de uno de los tres delincuentes se comunicó con ella por teléfono para chantajearla: “Me dijo ‘si me das $5000 te digo dónde podés encontrar tu televisor ‘”.

No fue todo. Poco después, los tres ladrones se hicieron presentes en su vivienda y reconocieron que habían entrado, pero que “no robaron nada”. “Nos le importó que yo estoy contagiada. Vinieron y me dijeron que ellos entraron, pero que no habían robado”, contó Elena.

Debido a que actualmente está cursando la enfermedad del coronavirus, Elena debe permanecer aislada y no puede abandonar su casa. Por ese motivo, se comunicó telefónicamente con la Comisaría Cuarta para hacer la denuncia , pero desde la sede policial se encontró con otro cachetazo. “No me quisieron tomar la denuncia. Me llamaron una vez, colgaron y ahora ya ni me contestan el teléfono”, contó dolida.

“Ellos estuvieron por toda mi casa y seguramente pueden estar contagiados. Eso es lo que más me preocupa porque pueden llegar a tener familias, esposas, hijos y no me gustaría que se infecten por culpa de algunos de estos tres”, finalizó Elena mostrando su verdadera preocupación.