Enfermero amor: adoptó a un bebé abandonado

“A Santino debieron extraerle un riñón para normalizar el funcionamiento urinario. Y le operaron las manos y los pies, ya que había nacido con seis dedos y eso lo complicaba”, dijo Matías Devicenzi, el enfermero trabaja en el hospital del Este Eva Perón, en Tucumán

Cuando el joven terminó de decir esas palabras, lo imposible pasó: Santino abrió los ojos y lo miró. Desde ese momento, el joven enfermero comenzó a hacer todo para cumplir con la promesa que le había hecho. “Todos me decían que estaba loco. ¡Cómo me iba a meter en esto solo y a los 29 años! Además, me insistían en que yo era varón y soltero, y que por eso ningún juez me iba a dar la adopción”, recordó. Fue a anotarse al registro de adopción y se sometió a las entrevistas sociales. Mientras él cumplía con los pasos administrativos, Santino continuaba en el hospital y su salud no mostraba avances.

Luego de que los médicos le realizaron una ureterectomía, fue trasladado a la Sala Cuna y durante dos meses Matías no lo pudo ver. El 12 de octubre del 2017, mismo día en que Matías cumplía 30 años, salió la guarda legal y pudo llevarse a su hijo a casa. En ese entonces, Santino tenía siete meses y un retraso madurativo de cinco. Gracias a la estimulación temprana y al amor que recibió de sus abuelos, tíos y primos, alcanzó la madurez correspondiente a su edad en muy poco tiempo.