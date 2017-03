"Enloquecido pidió que aborte"

Una ex del Polaco lo "mató" y confesó que tuvieron una relación clandestina por años.

Mientras el Polaco disfruta de sus vacaciones con Silvina Luna, una ex se encargó de hundirlo. Carina Ledesma le reveló a Los ángeles a la mañana que el cantante la obligó abortar. La promotora de 28 años que conoció al cantante en 2007 en San Bernardo agregó que eso sucedió mientras Ezequiel Cwirkaluk -nombre del Polaco- se encontraba en pareja con Karina La Princesita. “Quedé embarazada de Ezequiel y cuando se lo conté me dijo que era un problema para él porque estaba con Karina. Me pidió enloquecidamente que aborte nuestro hijo. Y yo lo aborté porque era chica y estaba sola”, fueron las palabras de la rubia en el programa de Ángel De Brito.

Carina y el Polaco se conocieron en San Bernardo. ¿Lo insólito? Es que la promotora vivió en ese tiempo en la misma casa -se hospedaban sus primas- que la Princesita y el bailantero. “Hubo situaciones donde Karina estaba durmiendo (en la habitación con su hija, Sol) y yo en la cocina. Él pasaba y me tocaba la cola”, reveló Ledesma. Pese a todo, Carina continuó la relación prohibida durante un año y medio. “Me decía que se estaba separando, y yo me había enamorado muchísimo”, agregó.

Días atrás Valeria Aquino denunció al artista por violencia de género, aunque Carina confesó que “nunca le tocó un pelo ni la insultó”, pero aseguró que tuvo situaciones de droga. “La sustancia blanca… cocaína…”, reveló la ex del Polaco.