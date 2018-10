Enojo y papelón por la eliminación del Bailando

“Todos sabían la situación, estaban todos al tanto. Mi principal trabajo es ser conductor, y era el primer programa de mi nuevo programa de Net TV se dio justo en el mismo horario. Primero se iba a grabar el viernes, después se pasó al lunes a la tarde y finalmente quedó en el vivo. Yo no podía ir”, fue el descargo del Pollo en Los ángeles a la mañana.

Sobre su eliminación en el certamen, le echó la culpa a Tinelli: “Cuando vi que Marcelo dijo ‘si el Pollo no está, lo podrían votar’, ahí me di cuenta de que ya estaba afuera. Yo laburo en tele y entiendo que se haga todo por un punto más. Igual, lo que vi de anoche (por el lunes) fue increíble”, aseguró el conductor. “Yo amo el ‘Bailando’, lo veo y lo seguiré viendo. Pero yo tomé esto, hablando con todas las partes, yo no le fallé a nadie, nadie me falló a mí. No me cayó bien lo que dijo Tinelli”, concluyó el participante, que perdió en los teléfonos contra Anamá Ferreira.

Yamila Ramírez, compañera de baile del Pollo, lo acusó directamente de ser el responsable de haberse quedado sin trabajo. “Al no estar el Pollo, los participantes, que no son compañeros porque esto es una competencia, era obvio que nos iban a matar. Yo me sentí abandonada por el Pollo, que no se hizo presente. Si él hubiese estado en el programa, no nos hubieran eliminado. Me molestó que no fuera a la sentencia porque ahora yo estoy sin trabajo”, dijo enojada la bailarina. “Conmigo no habló, mandó un mensaje al grupo así nomás y siento que no le importó. Él tiene mil trabajos, mil programas y yo me quedé sin trabajo”, cerró

Moria Casán

Moria se tomó venganza y le ganó a Tinelli en el rating

Por primera vez, 100 días para enamorarse y Showmatch compitieron en forma directa el lunes por la noche. La ficción de Underground, en Telefe, y el programa de Marcelo Tinelli, en El Trece, comenzaron a las 22:15 y compitieron a lo largo de casi una hora y media. Sin embargo, la pelea por el rating incluyó una protagonista muy especial: Moria Casán, quien no terminó muy bien con Tinelli luego de su salida como jurado de “Bailando”.

Gran golpe Si bien la ficción protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson siempre estuvo arriba del certamen de Showmatch, la mayor diferencia la sacó cuando la One hizo su aparición. Con cabello platinado y un look mucho más formal del que suele usar en su vida cotidiana, Moria llevó a la tira a tocar 15,5 puntos de rating cerca de las 23. Por su parte, el programa del Cabezón en ese mismo horario midió 11,4. En la novela de Sebastián Ortega, Moria encarnó a Brígida Sandoval, una mujer poderosa instalada en Miami que llegó al estudio de abogados Guevara-Contempomi para solicitar sus servicios. La irrupción de Sandoval generó mucha adrenalina y expectativas para la firma por ser un desafío legal y la posibilidad del ingreso de una importante suma de dólares. Moria sorprendió con su actuación porque hasta llegó a bromear sobre el episodio que vivió en Paraguay por el supuesto robo de joyas en el que se vio involucrada.

Lourdes Sánchez

Lourdes destrozó a Gabo Usandivaras y lo tildó de cartonero

Buenos Aires Lourdes Sánchez mató a su ex compañero, Gabo Usandivaras, quien se rompió los ligamentos en un ensayo del aquadance, después de que el bailarín la eligiera como quien debía quedar sentenciada directamente. En Los ángeles a la mañana, la bailarina aclaró que Gabo “tiene un problema con ella”. Luego, la mujer de Chato Prada (productor del “Bailando”) se puso más picante y salió con los tapones de punta. “Se mete con los mujeres Gabo. Compite con una mujer, compite conmigo. No está bueno. Para mí, tema cerrado y que se vaya a cartonear con otro. El año pasado Jorgito Moliniers bailó con Nicole el aquadance con esa misma lesión y fue muy criticado por el jurado”, cerró Lourdes el tema, que parece que va para largo.