"De la misma manera, la idea de que un empresario puede ser un buen presidente es un disparate total porque un país no es una empresa, de ninguna manera. A la empresa, vos la vendes, la privatizas, echas gente para que no se te desequilibre, puede ser una pyme, una empresa grande, pero es una empresa, no es un país que es una mezcla de ecología, climatología, desastres, relaciones exteriores. Es completamente distinto", postuló.

"Otro axioma es: 'Salvó a Boca', 'Si salvó a Boca, puede salvar al país'. Confundir el país, ya no con una empresa, sino con un club de fútbol, es tener un pedo atómico", sentenció.

"De verdad, no tenía ninguna ilusión en Macri porque me di cuenta que tenía esos objetivos: 'Si soy rico no voy a robar, quédense tranquilos y yo arreglé Boca, puedo arreglar el país. Además soy un empresario'. Malísimo porque había fundido las empresas del padre. El mismo padre le dijo: 'Sos un inútil, no servís para una carajo'", recordó haciendo alusión a Franco Macri. "Así que yo muchas esperanzas no tenía", recalcó.

El artista también se refirió la llamada grieta. "La grieta a atravesado la historia de la humanidad por siglos. Si no hubiera habido grietas irreconciliables de grupos que no se han podido ver, no hubieran habido guerras que existen todavía.

https://soundcloud.com/damian-alejandro-blanco/enrique-pinti-hasta-el-propio-padre-de-macri-dijo-que-era-un-inutil#t=10:34

