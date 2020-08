Entre Lanata y Tinelli al final "triunfó el amor"

Tras su paso por el programa, el periodista valoró el gesto, y lo hizo público en "Lanata sin filtro" (Radio Mitre). "Cuando yo estaba llegando al estudio de La Corte pensaba ‘está bien lo que hacen’, porque más allá de la pelea con Tinelli me están invitando a un programa producido por ellos. Y me pareció amplio de parte de ellos. Y me pareció bien", señaló el conductor.