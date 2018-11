"Cuando le avisé me dijo que quería pasarlo conmigo... Encima yo le dije 'te prometo que el domingo estoy', me había portado bien en la semana. Todavía no le vi la cara como para saber si está enojada o no", contó el hombre quien no sabe si al volver a Córdoba no quedará soltero.

El nacimiento del primer hijo

Otro caso paradigmático fue el de un padre primerizo. "Si mi hijo no nace mañana, vuelvo. Mi mujer tiene fecha de parto para ahora y hoy vine por más que era una locura. Si mi mujer y mi hijo me dejan, mañana vuelvo", sostuvo Diego Meschbein, también ante las cámaras del canal deportivo.

Y agregó: "A ella no le gustó que venga, pero cuando mi hijo crezca y le diga que lo dejé por ver la final de la Copa Libertadores con River me va a decir: ´Hiciste bien, papá´".

La odisea de los neuquinos que viajaron a la Superfinal