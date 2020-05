Entregó un ave cruda y sin desplumar y despertó la furia del jurado

Como si fuera poco, su mala relación con sus compañeros -algunas de sus peleas quedaron grabadas por las cámaras- Andy, otros de los concursantes del certamen, decidió castigarla –y de la peor manera- al repartir las cajas misteriosas y el tiempo para su cocinado del siguiente desafío.

La de Saray contenía, entre otros ingredientes, una grouse (un caro tipo de perdiz) y 20 minutos para desplumarla y cocinarla. Según ella misma contó, al ver los productos “se bloqueó” y decidió tirar la toalla: la sirvió tal cual estaba sobre una salsa, pese a las advertencias previas de Pepe Rodríguez, uno de los jurados, quien le recomendó que no cometiera esa falta de respeto al programa.

Tras presentar su plato, que sirvió mientras cantaba "volando voy, volando vengo", se llevó la furia absoluta del jurado, especialmente de Jordi Cruz, quien reconoció que habían cometido un error al seleccionarla en la octava edición del reality, que batió récord de inscripciones con casi 30.000 candidatos. "Me he bloqueado cuando he visto que me tocaba del delantal negro. ¿Qué iba a hacer en 20 minutos?", se excusó la concursante, de origen gitano, después de presentar una perdiz sin desplumar, sin cocinar y decorada con tres tomates cherri enteros.

Que me faltes el respeto a mí, que lo has hecho; que le faltes el respeto a tus compañeros, que lo has hecho; que le faltes el respeto al programa y a los 28.000 candidatos a entrar a estas cocinas, evidentemente no se puede hacer. Entiendo que no quieras cocinar, que te rindas, pero esto no tiene justificación", sentenció Cruz.

Cuando Saray intentó meter bocado, el jurado la interrumpió: "Ni se te ocurra abrir la boca, porque no tienes nada que decir. Nos hemos equivocado terriblemente contigo. Creo que es la vez que más nos hemos equivocado en ocho años", le lanzó el jurado visiblemente enojado antes de expulsar a Saray de la edición de 2020 del reality de cocina.

"Demuestras que no eres inteligente. Vienes aquí con esa gracia que crees que tienes a hacer esta idiotez. ¿Con qué necesidad?", agregó desencajado Rodríguez Rey.

"Te agradecería que te quites ese delantal, que no mereces ni el negro, y cruces esa puerta. Adiós", le dijo Cruz, asqueado por la situación que la prensa española ha llegado a catalogar como "la mayor vergüenza jamás vivida en MasterChef".

Ya expulsada del certamen, Saray se disculpó en Twitter: "La verdad es que me pudo la situación y soy muy de arrebatos. Sentía que ya estaba escrito, que era mi momento de irme... y me bloqueé, me vine abajo y me superó... Lo siento @MasterChef_es", y también agradeció las muestras de apoyo recibidas por su plante ante el jurado.

