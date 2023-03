Enzo Fernández contó qué hizo Lionel Messi por él y que le cambió la vida

“Antes del corner, Leo (Messi) me dice ‘acercate a jugar’, como que íbamos a tenerle ahí. Ya faltaba poco. Y cuando me dio la pelota, no tenía a nadie en frente mío. Tenía al defensor alejado. Pensé en encararlo y tirar el centro. Y nada, me salió eso. Le tiro la bicicleta y, cuando voy para adentro, él pensó que volvía para afuera pero me quedó todo el arco de frente y abrí el pie. Salgo a festejar y lo veo a Leo que está en el aire para abrazarme. Me felicitaron, me pegaban. Leo me felicitó y me dijo ‘viste que te dije que vengas a jugar, Enzito te lo mereces’”, reveló el ex jugador de River.