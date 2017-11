Enzo: "Le pedí disculpas a Lux, todo bien"

“Le expliqué que me expresé mal, que no fue mi intención decir todo lo que después se dijo en los medios sobre Germán”, dijo el secretario deportivo respecto de sus declaraciones, con las que había asegurado que buscaron un arquero de primer nivel pero no se concretó ninguna llegada tras intentar contratar a Armani, Guzmán y Romero. “Me pude haber expresado mal, pero no hubo mala intención ni mucho menos. Le pedí disculpas y está todo bien. Eso es lo que me interesa, acá terminó el tema. Cometí un error y me importa que él lo sepa entender”, aclaró el uruguayo.

Contra el Gallo, a las 20:30

Marcelo Gallardo prepara la semifinal del domingo contra Morón, que ayer se pasó para las 20:30, por la Copa Argentina, donde iría con dos delanteros: Auzqui y Scocco, y Sarachi volvería al lateral izquierdo. Lux, Montiel, Maidana, Pinola, Sarachi, Ponzio, Rojas, Fernández, Martínez, Scocco y Auzqui.