Ernestina Pais estalló por los protocolos en restaurantes

"Es una demencia, una locura. No aguantamos más, los restaurantes no aguantamos más", exclamó la panelista en Intratables luego de que el conductor del envío, Fabián Doman, contara que la actividad gastronómica al aire libre quedaba exclusivamente sujeta a realizarse en la vereda, calzada u otros sectores del espacio público y prohibida en espacios o salones interiores, patios internos, terrazas y jardines.

"No tienen empatía, no conocen los casos. En mi caso, salvo que redirecciones los colectivos, no vamos a poder abrir", añadió la periodista, que es dueña de un local gastronómico y fue muy dura con la nueva normativa que afecta a los restaurantes de la ciudad de Buenos Aires. "Sigan negando el problema, se les va a venir encima", expresó. "Es ridículo, no saben de lo que están hablando, qué vergüenza", agregó.

"Perdón la indignación, pero detesto a los que gobiernan y no saben de lo que están hablando. Cuido más a la gente adentro de un patio, de una terraza interna, donde no tengo circulación de transeúntes. No saben de lo que están hablando". sostuvo, antes de argumentar que en la veredas la gente está expuesta a episodios de inseguridad. "La gran preocupación por salir a la calle es la seguridad, cómo hacer para cuidar al comensal", dijo Ernestina.

“Esto es una cuestión política, no es una cuestión sanitaria. Dejen de hacer de esto una cuestión política. ¿Saben lo que van a lograr? La clandestinidad, diez Maslatones. Gente cenando todo en un lugar por una guita que además la tienen en negro, que no la declaran, eludiendo la ley. Eso es lo que están logrando", disparó en alusión al ex legislador Carlos Maslaton, que se jacta en las redes de violar la cuarentena para ir a comer a exclusivos restaurantes en forma clandestina. "En San Isidro y Vicente López lo disfrazan de 'take away plus'. La gente está comiendo en los lugares, la gente está yendo de hecho", agregó.

Luego Ernestina tuvo un cruce con Diego Brancatelli, quien aseguró que en Pilar, donde él tiene un restaurante, "no hay lugares repletos de gente". La afirmación de Brancatelli fue puesta en duda por Pais.