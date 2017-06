Ernestina Pais: "No soy de caretearla"

Fue así como, devenida en actriz, se sumó al elenco de Menopausia Show, la comedia que se presentará mañana a las 21 en el Casino Magic.

“Todas las plazas que hicimos hasta ahora terminan con aplausos de pie. No pensaba encontrarme con esto en el quinto mes de teatro de mi vida y en el segundo mes de gira. No puedo creer estar viviendo este éxito”, dijo sobre la obra, en la que comparte cartel con María Carámbula, Divina Gloria, Marta González y María Valenzuela.

¿De qué se trata este musical de la menopausia?

El título es un poco un chiste. Con las autoras, Flor Alcorta y Verónica Lorca, y el director Manuel González Gil nos resultaba divertido ponerle Menopausia Show a esta parodia de un musical. Son cinco monólogos intervenidos por situaciones grupales donde hay una coreografía, una canción y una especie de conversación entre cinco amigas. La idea es relatar de manera muy desopilante las cinco caras de un mismo momento pos-40. En realidad, la menopausia es una excusa para hablar de un momento que para un personaje es el fin de todo y para otro el principio.

¿Cómo le pega a cada una de ellas?

A una la situación la agarró de sorpresa, tenés la que la está transitando, la que se lo toma de manera violenta e hipocondríaca, la que le sucedió hace más tiempo y la que se la ve venir, que es mi personaje. Esos cinco momentos hablan de la reubicación de la mujer en el plano familiar que hasta ese momento existía. En eso entran en juego todas las relaciones: con el marido, los hijos, los padres, su cuerpo.

¿La propuesta convoca a las mujeres que están pasando por esa etapa o a un público más diverso?

Hay un humor crudo por momentos. La obra no es pacata, pero es apta para todo público. Podés ir con hijos que tengan desde los 15, 16 años, que ya saben todo y pueden compartir con su papá y su mamá esta salida. Algunos pibes adolescentes que vieron la obra me dicen: “A mi mamá le está pasando lo mismo que a vos”.

Hay una identificación más allá de la mujer entonces...

Absolutamente. ¿Te pensás que al hombre no le pasa? Mi personaje habla también de la desconexión del hombre en esa parte de su vida, cuando ya no le importa estar lindo y gustarle a su mujer. Él también sufre la andropausia. Mi personaje tiene ganas de garchar porque los chicos están grandes y mi marido mira para otro lado. En mi monólogo hay momentos en que los aplausos los arrancan los hombres porque describe situaciones que los identifican.

¿Tu personaje refleja algo de la etapa en la que estás actualmente?

Yo tengo 45, la menopausia me está por llegar en cualquier momento. Yo tengo una visión negadora, estoy arriba todo el día, tengo un novio de 28 años, imaginate. A mí me hablás de falta de deseo sexual y me cago de risa.

¿Qué te enganchó de este proyecto?

Viví muchos años con la locura de la tele y lo que me interesa del teatro es que tiene profundidad de trabajar un personaje y conocerlo. Además, el contacto con la gente que la tele no lo tiene tan directamente, la improvisación y la relación con las actrices. Este grupo está lleno de ángeles. La obra no para de crecer porque el grupo está conectado. Con María Carámbula y Gloria tenemos amigos en común. A Marta y María Valenzuela las conocí acá. Me están enseñando con un amor cada cosa. Esto para mí vale oro. Dios me manda a los maestros como Jorge Guinzburg.

¿Cómo estás actualmente con tu vida?

Estoy muy feliz y esto no tiene que ver con la menopausia, sino con una crisis que tuve con mi trabajo que fue pública además. Yo no sé caretear, prefiero vivirlo, transitarlo y no taparlo porque después todo vuelve peor. Entonces decidí hacer un parate. Hice, radio, teatro, En estéreo, un programa entrevistas sobre música grabado. No es que paré, pero salí de la alta competencia televisiva porque quería otra calidad de vida. No soy de las personas que se ponen el traje de conductor y basurean a medio mundo, a mí me afectan las cosas. Así que dije: ‘La tele no va a cambiar y yo no puedo luchar contra molinos de viento. Haré lo que me guste y lo voy a complementar con otras cosas’. Entre el teatro y programas no tan expuestos, encontré una calidad de vida espectacular.

¿Cómo compatibilizás con tu novio, tanto por la diferencia de edad como por tu impronta inquieta y arremetedora?

Lo conocí y a los tres días estábamos cruzando los Andes juntos. Yo tenía planificado el viaje y mi amiga se bajó, así que lo invité. Es un pibe de 28, pero no nació en la boludez. Es abogado, empresario. Yo soy mucho más para adelante, caótica y él, es más tranquilo. A mí me sirve su entusiasmo y que es centrado y a él le sirve mi experiencia. Pero no lo siento como un nene ni lo trato así. Por ahora funciona muy bien.

Regreso a la TV

Luego de conducir Desayuno americano (2013) y En estéreo (2016) y de participar en Viudas e hijos del rock & roll y en el “Bailando” el año pasado, Ernestina se prepara para volver a la pantalla chica junto al Bicho Gómez, su ex compañero de Mañana informales. “Es un proyecto que estamos armando. Tenemos canal interesado, pero todavía no está cerrado. Va a ser un programa diario de actualidad”, dijo sobre el ciclo que deberá compatibilizar con el teatro y la nueva temporada de En estéreo (Canal 9).

Cinco mujeres se ríen de un tema incómodo

Gira regional. Tras los shows en San Martín de los Andes y Zapala, Menopausia llega esta noche a General Roca y mañana a las 21 a Casino Magic (Planas 4005). Las entradas, a 450 y 500 pesos, se pueden adquirir en boletería, Viaticket y Saturno Hogar.