Se nos hace difícil porque estamos en esa etapa y nos dan ganas de tocar los temas nuevos. En los shows todavía venimos haciendo más fuerte Barro y fauna (2016), que nos encanta disfrutarlo. Estamos encerrados grabando y tocamos poco, pero cada vez que lo hacemos tratamos de vivirlo a full. Neuquén para nosotros es una plaza importante. Hay una energía especial y nos pasa algo distinto. La última vez que estuvimos (Casino Magic) fue increíble y coincidimos en que tenemos que venir más seguido. Que ahora se haya dado de la mano de Movistar junto con otros artistas me parece hermoso y será una fiesta. Es súper valioso que tengan esta iniciativa de traer grupos y que nos tengan en cuenta.

Hay artistas que todavía se niegan a participar de este tipo de festivales, pero ustedes lo toman de otra manera.

Sí. Nosotros somos músicos que aprovechamos los espacios para cantar nuestras canciones y expresar lo que sentimos. Cada banda funciona como debe funcionar una familia y, después, cada uno sabe lo que hace. Nosotros aprovechamos el espacio para que la gente pueda pensar un poco, pase un buen momento y escuche música. Hemos tocado para el gobierno de Cristina, en eventos de Daniel Scioli y también de Macri. Estamos muy lejos de ponernos de un lado o del otro, porque para nosotros es tomar el espacio y usarlo para nuestro objetivo real que es la música. Si determinada empresa tiene la posibilidad de hacer un festival que está bien organizado y es gratis para la gente, ¿por qué no vamos a ir? No hay que enroscarse tanto. Hay que tomar el espacio y que nos escuchen.

¿Qué cambios podés adelantar del nuevo álbum?

Es un disco raro porque lo estamos produciendo los tres. Es una experiencia muy extraña porque que hay que hacerse cargo de un montón de cosas y ponerle una personalidad a todo el trabajo de audio. Es muy interesante. Nunca lo habíamos hecho y no tenemos ayuda de nadie. Desde diciembre comenzamos a componer y cerrar algunas ideas. Después volvimos a estudio en febrero y ya estamos en los últimos detalles.

¿Cómo será musicalmente?

A nosotros nos gusta cambiar y siempre tratamos de ir a lugares diferentes. Es difícil describir algo sonoro, pero es distinto a cualquier disco que ya hicimos. Tiene una búsqueda sonora muy diferente. Es ese tipo de disco que a primera escucha te preguntás ‘¿qué pasó?’. Igual, creo que las canciones van a pasar por encima de eso. Yo no creo que una persona no pueda cambiar o tenga la posibilidad de seguir buscando, mejorando. A mí me pasa igual con la música. Si escucho una banda que sigue haciendo lo mismo 20 años después un poco de desconfianza me da.

En febrero, Brenda adelantó que el disco marcaría un antes y un después, teniendo en cuenta el fuerte movimiento de mujeres.

Algo de eso hay y tiene que ver con los cambios de los paradigmas e ideas antiguas. Hay que dejar atrás cosas que hicieron daño y pensar en un futuro mejor, justo, y donde se puedan sentir libres de verdad. Son nuestras historias de este momento y tiene mucho que ver con eso: la igualdad, la lucha, nuestro lugar como humanos y sobre cómo la mujer está cambiando el mundo.

¿En su momento cómo tomaste las declaraciones de José Palazzo en relación a la ley de cupo femenino en los festivales?

Creo que se terminó de tergiversando todo. Los medios tienen esa habilidad de sacar de contexto todo para que la gente haga clic (en los sitios online) o compre más el diario. Hoy está esa vorágine de la prensa por generar un impacto y son capaces de escribir cualquier cosa. He tenido enfrentamientos con un periodista que me terminó dando la razón por ese tema. Palazzo hace 20 años que le hace bien a la música y ha incorporado mujeres. Ahora, ¿hacen falta más mujeres? Para mí, sí. Hay que parar de buscar el clic o un like por un titular. Estamos metidos en un sistema que está bastante podrido.

En ese momento también trascendió que estuvieron a punto de bajarse de Cosquín Rock.

No, nunca estuvimos a punto de bajarnos de nada. Son capaces (los medios) de decir que le pego hasta a mi mamá. No me enrosco mucho porque prefiero ser feliz. Han dicho cada cosa de nosotros, de José (Palazzo), que hasta han llegado a publicar en las redes los teléfonos de sus hijas. Es como que no hay límite. En este mundo que nos toca vivir, las redes sociales se han vuelto muy fuertes. Twitter a veces es como un basural. Una persona más o menos expuesta en los medios tiene que bancarse cualquier cosa, y es una locura.

¿Estás al tanto de cómo sigue el pedido por el cupo femenino en los festivales?

Todo el revuelo que se armó sirvió y sirve para que todos los productores estén atentos a ese pedido, y para que se den cuenta de que se están movilizando. Me parece muy positivo el pedido para que se transforme en ley, ellas mismas están abriendo puertas sin ayuda de nadie. Pienso que es muy positivo lo que se genera porque las generaciones nuevas van a poder identificarse. En el fútbol y otros temas está pasando lo mismo. Tenemos que dejar de pensar con esa mentalidad de 1820 y la mujer debe tener un lugar clave en la sociedad.

¿Has observado que algún colega tome distancia sobre el tema o ponga cierta resistencia?

Personalmente, no he visto ninguna resistencia por parte de otros músicos. Por ahí puede ser en los productores que se dé esa resistencia. Igual, este es un buen momento porque la sociedad está más abierta y preparada para que pasen ciertas cosas. Estamos en un buen camino, aunque nuestro país no nos ayuda porque la cultura está sufriendo una falta de atención muy grande por parte del Estado. Por esta crisis que se vive, el bolsillo de la gente tampoco colabora para que tenga ganas de ver un espectáculo.

¿Cómo ha sentido el trío esa crisis?

Se siente en todos lados la crisis. Más allá de los golpes económicos, hago lo que me gusta y me va bien. No me puedo quejar porque me baño todos los días con agua caliente y tengo para comer. Por suerte a nosotros nos acompaña la gente, y a veces hay lugares a los que no podemos ir por cuestiones de costos. Sin embargo, hay mucha gente que la pasa mal, y prácticamente tenemos un Estado ausente. No es lindo. La gente no tiene respuesta de nada y lo único que pasa es que el consumo cae, se cierran fábricas y lo único que sube es el dólar. Creo que esto que pasa va a ser un recuerdo horrible para todos los argentinos.