Se lo nota sereno al técnico del León en su charla con este diario en el predio de Colón. Ni siquiera el largo viaje pudo quitarle la sonrisa por el partido que afrontará. Luego del almuerzo en el Hotel UNL ATE dispuso de una práctica y allí avisó que el León “no renunciará a su juego”.

“Este es un grupo excelente, con predisposición al trabajo. La ansiedad juega su partido, a varios les va a costar dormirse (por anoche), es lógico, a mí me pasó en la época de jugador. Cuando jugaba hasta en el partido más insignificante, me costaba dormir; ahora que te enfrentás con un equipo de Primera, imaginate, la cabeza debe trabajar a mil. Lo bueno es que al jugador, cuando entra a la cancha y toca dos veces la pelota, se le van todos los nervios, eso me deja tranquilo”, comenta el entrenador del León respecto de las sensaciones que embargan a sus muchachos.

“Tenemos una identidad de juego que no la vamos a perder. Vamos a seguir jugando como en partidos anteriores, como lo hicimos en Copa Neuquén, en Copa Argentina y Federal B pasado. La base es casi la misma y Alan Sack se sumó de una manera increíble, es uno de los puntos altos. La verdad que estamos muy bien, no vamos a renunciar a nuestro juego”, reiteró su convicción el técnico, quien tiene prácticamente resuelta la formación.

Embed

¡Sí, se puede!

Ibaceta se tiene fe para dar el gran golpe en un certamen que suele deparar varios batacazos. “Sabemos que es fútbol y que es posible ganar este partido, y vamos a hacer lo mejor que podamos”, insistió.

$560 mil se ponen en juego hoy. Al León y a los muchachos les vendrían bárbaro.

Torres sí, Opazo no

Del lado de Newell’s, el neuquino Joaquín Torres contaba con chances de ser titular, en una puja con Alexis Rodríguez. El que está descartado es el también neuquino Daniel “Monito” Opazo, ya que ex Cipolletti ni siquiera concentró. ¿Lo gritará Torres si la mete? Cuestiones a develar en 90 minutos de fútbol. Si empatan, habrá penales.

¡Vamos por la hazaña León que la provincia te alienta!.

Embed

Soñar entre amigos es mucho mejor y este plantel puede dar fe. Mauricio Reina. Enviado especial a Santa Fe

Los sueños se hacen más grandes cuando son compartidos. Y más grandes aún cuando se arrastran desde la infancia. Es que muchos de los jugadores que esta noche enfrentarán al coloso Newell’s por Copa Argentina se conocen desde chicos, son amigos del pueblo, del barrio, de la cuadra.

De a poco fueron creciendo y hoy tendrán una oportunidad que será única.

Lejos quedó en el tiempo cuando jugaban en los torneos de Rincón por un asado o cuando disputaron los primeros partidos en la B de Lifune. Hoy el premio será mucho más grande.

Se alojaron en un hotel 4 estrellas, con todas las atenciones y las comodidades de un club de primera. Los llaman de medios de Rosario y Capital Federal para hacerles notas. Los saludan en cada estación o parada para desearle suerte.

“Es una semana bastante atípica”, repiten sin poder creerlo. Se ríen, bromean, lo disfrutan y, por supuesto, se ilusionan con tocar el cielo con las manos y ser noticia en todo el país. Porque si se llegó hasta acá, ¿por qué no dar otro paso? ¿Por qué no ir por todo?

Y si por esas cosas del fútbol no se llega a dar el milagro, no hay batacazo en el tradicional estadio del Tatengue, siempre pero siempre será mejor compartir la derrota con amigos que la victoria con quien no es querido.