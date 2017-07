"Es muy difícil competir con Internet, el cable y Youtube"

¿Qué le aporta PH a la televisión?

No sé si le va a aportar algo a la televisión. Voy a tratar de hacer el mejor programa posible, intentar generar y que se construya algo, pero después es un programa más de televisión en televisión, y un programa semanal no va a cambiar lo más profundo de la televisión ni el tema de sus contenidos.

¿Considerás que la televisión necesita un cambio?

La televisión se está reinventando y es algo que pasa en todo el mundo. Es muy difícil competir con internet, el cable, Youtube, y más cuando los menores de 30 años no miran televisión abierta. A esa edad, nosotros mirábamos televisión abierta y lo seguimos haciendo, pero ahora tenés Youtube, celulares, Netflix, todo el universo “on demand”, y es lógico que se haya reducido el encendido.

¿Qué creés que falta para que se revierta la situación de la televisión frente a las nuevas plataformas?

Tiene que aparecer un poco de inversión. Para que se pueda empezar a competir con grandes producciones se necesita plata y, si no ocurre, dentro de lo que tenemos hay que empezar a ver cosas que sean interesantes. Mientras más se produzca, mejor va a ser para la industria porque eso genera un montón de trabajo. Uno también va aceptando que Argentina fue modificándose en muchas situaciones, y la televisión no estuvo ajena a eso. Un día hablando con Gustavo Bermúdez me dijo que hace 20 años nosotros exportábamos a Turquía, y ahora importamos novelas desde allá. No está bueno que pase eso pero por algo suceden las cosas, y ojalá se vuelva a aquel tiempo. Argentina hizo formatos increíbles y es líder en un montón de cosas creativas, pero para eso hace falta crecer en un contexto que va más allá de la televisión en sí misma.

¿Cuál es tu opinión sobre la coyuntura actual?

Estamos en una situación difícil. Nunca me baso en mi vida personal porque sé que soy parte de los privilegiados, pero está duro conseguir trabajo y que la plata alcance. Arrastramos un montón de problemas de injusticia, inseguridad y desigualdad, y es lo triste de la Argentina. Después, hay cosas muy positivas que tienen que ver con cómo somos como país; estamos muy enfrentados y no le tengo miedo a pensar distinto pero no me gusta que no podamos convivir, y con PH intentaré aportar en ese sentido.

¿Y en qué lugar de esta configuración queda la radio?

Está más ajena. Creo que la televisión sufrió mucho más como también sufrieron los discos, los artistas que ahora tienen que vivir de recitales, Spotify logró un montón de cosas; están sufriendo las agencias de turismo con las páginas de internet; los hoteles con Airbnb; los taxis con Uber... La tecnología no se puede frenar. Por ahora logramos sobrevivir con la radio, muchos la escuchan en el celular y esa es una diferencia con la televisión porque la podés escuchar mientras estás haciendo cualquier cosa. En cambio a la televisión le tenés que prestar atención y es mucho más exigente con tu tiempo. Cuando todos los autos vengan con internet y con la posibilidad de escuchar Spotify, vendrá otra crisis, pero por ahora los contenidos sobreviven a todo. Estamos en un momento revolucionario en el que todo el tiempo estamos replanteándonos el esquema, todo va cambiando, es apasionante, es duro para mucha gente y les da oportunidad a muchos otros, pero un buen contenido sirve para cualquier plataforma.

¿La presión por el rating genera que se piensen los programas como productos y no desde su contenido?

No sé si todo se piensa como un producto, creo que depende de uno. En la radio no me pienso como producto, somos bastante libres y vamos profundizando donde podemos. Trato de ser lo más humano que puedo. En PH no es tanto el formato sino que se trata de ser honesto, de poder hablar, decir lo que sentís, y no sé si medirá pero si no mide, muchas gracias y chau.

El notero que fue exportable

Andy ganó popularidad como el irreverente notero de CQC, que siempre le robaba un beso alguna figura. Hoy el conductor afirma que creció aunque se divierte mirando esos videos. “Muchas de las cosas de CQC ya no las uso, estoy conectado desde una parte diferente, en la que puedo ahondar un poco más en la charla y no desde la rapidez ni la dinámica de ir directo al punto, y tampoco tratar de cancherear, pero cuando necesito hacerlo también está y es parte de mí”. Por otro lado, Andy contó que él siempre fue así y que le impactó conocer a noteros españoles en los que se veía a sí mismo. “Era mi personalidad. Fui exportable pero obviamente no tenía los derechos yo, no gané plata con eso”, bromeó.