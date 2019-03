"Es patético lo que hace Pampita"

Sin piedad

De regreso a los estudios, Yanina no se ahorró palabras para pegarle sin piedad a la conductora de Pampita Online, que tiene entre sus figuras a Gege Neumann (hermana de la modelo).

“Pampita es patética, la verdad es patética. Me parece patético lo que hace. Porque ella es una chica que reniega todo el tiempo de que se hable de la vida privada de ella, de Benjamín (Vicuña), de los hijos. No podés usar tu programa para vengarte de una chica que te hizo algo en tu adolescencia. Me parece patético como mamá y mujer”, exclamó Latorre.

“Y que encima ponga esa voz de tarada cuando habla, ‘ay, ¿vos decís que lo inventó la prensa?’, ¡Querida, hablá bien, sos madre, tenés 40 años! Meterse con los hijos de Nicole Neumann cuando a ella no le gusta que se metan con sus tres criaturas realmente me parece patético”, finalizó la angelita totalmente indignada.