"Es tan terrible acusar a alguien como violar"

Tras ser consultado sobre si le parecía positiva la denuncia, contestó: “Sí, pero es tan terrible acusar a una persona como violar a una persona. Uno tiene que ser condescendiente con la ley, no podés salir a linchar. Si te mandaste una cagada, vas preso, cométela”

Teatro: Casero renovó su show y aseguró que no se mete en política y que la gente lo va a ver aunque no acuerde con él

Tras aclarar que es amigo de Calu Rivero y su familia, sentenció: “Tenemos que tener cuidado de no caer en inequidades. Inequidades de que no haya justicia. Yo no estoy hablando a favor de nadie, pero cuando cualquier cosa se convierte en una militancia pierde profundamente lo humano. Y estás hablando de cosas humanas profundas que le pegan a todo el mundo”.

“Toda esta cosa de que hay que matar al macho me parece muy dolorosa”, añadió.

“Yo crié a todas mis hijas mujeres. Qué sé yo... yo no mandaría a una hija sola a Nicaragua. Yo pienso por mí. Y si así fue, ¿cómo podés hacer una cosa así?”, opinó.