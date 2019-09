"Es un estómago muy resfriado"

Tajante: “’manifiesta lo que siente, y después evalúa lo que dijo, igual todos estamos padeciendo un gobierno”.

La escrachó

Viale, minutos más tarde desvió el tema y se atrevió a contar intimidades de la Chiqui, que tienen que ver con el uso de WhatsApp. ‘’Es re de clavar el visto, no manda ni emojis, ni stickers, sí mucho audio, largos, imagínate si habla así en tv, lo que es un audio de WhatsApp, siempre ante de cualquier cosa pregunta por los nietos, ‘como están los chicos’, y el mensaje siempre fundamental de sus audios es decir que la familia es muy importante, tenemos que estar unidos siempre, véngame a visitar, después te baja línea y quedas ahí recalculando’’, contó Juana.

Entre otros temas, también reveló cómo es su abuela cuando la actriz la visita: “La visita es las dos tiradas en la cama, con la televisión prendida o la radio, con la bolsita de agua caliente porque ella es muy friolenta y usa dos bolsas de agua caliente’’.

Con respecto a la ropa que usa Mirtha, su nieta aseguró: ‘’Usa batitas de tela de camisón, chinelitas con taquito chino. siempre me quiero sacar una selfie con ella, pero no quiere porque no está maquillada’’.