Escándalo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: el ganador de Masterchef se bajó de un programa

El influencer, que iba a realizar un raíd por los medios para celebrar su título en el reality culinario, no quiere cruzarse con la modelo.

El triunfo de Ian Lucas en MasterChef Celebrity encendió nuevamente la polémica mediática, esta vez en los pasillos de Telefe. Tras consagrarse ganador del certamen, el cantante había planificado una serie de apariciones en distintos programas del canal, incluyendo Cortá por Lozano, donde coincidió con la panelista Evangelina Anderson . La expectativa por su presencia se vio rápidamente alterada debido a la persistente tensión entre ambos, derivada de un escándalo previo relacionado con su vínculo sentimental.

Según detalló Yanina Latorre, el youtuber solicitó expresamente no coincidir con la modelo durante su recorrido mediático. “Iba a hacer todos los programas de Telefe, pero como a Evangelina le tocaba estar en el programa de Vero, se bajó ”, explicó la periodista, aclarando que la decisión fue tomada junto a su representante.

El conflicto entre ambas figuras del mundo de la farándula no es nuevo, y su repercusión mediática generó un constante seguimiento de cada aparición pública de ambos. La exvedette, reconocida por su labor en Telefe, fue vinculada en numerosas ocasiones con rumores sobre su relación con el cantante , lo que intensificó la cobertura en distintos programas de espectáculos. El influencer, por su parte, busca preservar su imagen y evitar confrontaciones directas que puedan afectar su reciente logro en el reality culinario.

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La entrevista con Ian Lucas debió reprogramarse

Para evitar un enfrentamiento en vivo, la producción de Cortá por Lozano decidió reprogramar la entrevista del creador de contenido. Según fuentes cercanas al canal, la fecha se ajustó para el lunes siguiente, cuando Eva ya no estará presente en el panel debido a que se tomará vacaciones. La estrategia apunta a minimizar el riesgo de conflictos y garantizar que la participación de Lucas transcurra sin incidentes, cuidando la dinámica del ciclo y la comodidad de todos los involucrados.

La decisión de Ian refleja, además, una lectura estratégica de los medios: evitar confrontaciones públicas que puedan convertirse en titulares sensacionalistas. Aunque la tensión disminuyó con el paso del tiempo, la prudencia del artista -que advirtió en varias oportunidades el vínculo cercano que llegó a tener con Anderson- evidencia que la relación sigue siendo un tema delicado. Su representante, de hecho, insistió en que la intención es únicamente preservar la tranquilidad y el profesionalismo en cada aparición.