"Neuquén hoy está en la agenda global de infraestructura": la definición de Tanya Bertoldi tras su viaje a EE.UU.

La ministra de Infraestructura expuso el ambicioso plan vial de la provincia ante el Banco Mundial y la CAF. "Fuimos a mostrar gestión, no a pedir permiso", aseguró.

La conectividad de las rutas neuquinas y el desarrollo de Vaca Muerta no solo son prioridad para el gobierno provincial, sino que han despertado un interés inédito en los organismos de crédito más importantes del mundo.

Según explicó a LU5 la ministra de Infraestructura de la Provincia, Tanya Bertold i, Neuquén hoy está en la agenda global de infraestructura, una frase que resume el impacto de su reciente paso por los Estados Unidos. Durante su estancia en Washington, Bertoldi mantuvo reuniones clave para asegurar el financiamiento de obras estratégicas que cambiarán la fisonomía de la región.

El viaje tuvo como escenario principal un encuentro anual de escala mundial organizado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) e invitada especialmente por el Banco Mundial . En este foro, se debaten y exponen soluciones de transporte y los planes viales que sostienen las economías regionales.

Un dato no menor que resaltó la ministra es que, en el panel de Latinoamérica, la invitación no fue para el país de forma genérica: "No invitaron a Argentina, invitaron a Neuquén", precisó la funcionaria para marcar la relevancia que tiene la provincia en el mapa inversor.

Tanya Bertoldi conferencia estados unidos (2)

Un plan vial para potenciar Vaca Muerta y el turismo

El déficit de infraestructura que recibió la actual gestión fue diagnosticado en unos 4.000 millones de dólares, con una red vial de 1.200 kilómetros que presentaba serias deficiencias de conectividad. Ante este panorama, el plan se diseñó con un sentido de continuidad. El objetivo es claro: que no existan localidades aisladas y que la producción pueda salir sin obstáculos.

"Estamos convencidos de que el desarrollo de la infraestructura es lo que va a potenciar otras economías como el turismo", afirmó la ministra en diálogo con LU5. Uno de los proyectos que más interés generó en Washington es el eje Norte-Sur, una traza de más de 700 kilómetros de pavimentación que busca unir 22 localidades y 17 lagos, conectando desde Manzano Amargo hasta Villa La Angostura. Este corredor no solo facilitará el tránsito de los vecinos, sino que se convertirá en un producto turístico de jerarquía internacional.

Embed Nuestra palabra se respalda con obras. Iniciamos la duplicación de la Ruta Provincial 67, una obra estratégica con 19 km de nueva calzada para mejorar la conectividad y ordenar el tránsito hacia Vaca Muerta.#NeuquénCambiaParaVos pic.twitter.com/7Sz8WeaX05 — Gobierno de la Provincia del Neuquén (@GobProvinciaNqn) March 9, 2026

Por otro lado, la logística vinculada a los hidrocarburos sigue siendo el motor de la demanda. La consolidación de las rutas que conectan la capital con el corazón de Vaca Muerta es una prioridad que los organismos multilaterales ven con buenos ojos. La ministra destacó que la provincia no fue a "pedir permiso", sino a mostrar una gestión eficiente que ya tiene proyectos ejecutivos listos para ser financiados.

Orden fiscal y financiamiento internacional

Uno de los puntos que destacó Tanya Bertoldi como diferencial de Neuquén frente al contexto nacional es el orden fiscal. Para los organismos como el BID o el Banco Mundial, la solvencia técnica y administrativa es fundamental a la hora de volcar recursos. "Cuando uno ordena el Estado y tiene un plan claro, hay acompañamiento para el desarrollo", explicó la funcionaria, subrayando que la previsibilidad política de la provincia es un activo que atrae inversiones.

Este ordenamiento permite, además, avanzar con el esquema de obra delegada. Este sistema implica un trabajo articulado entre el Ministerio de Infraestructura y los municipios neuquinos. Aquellos intendentes que presentan capacidad técnica reciben los fondos para ejecutar obras menores o de mantenimiento, lo que agiliza los tiempos y genera empleo local de manera inmediata.

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"Esta semana trabajamos con Senillosa, con Rincón de los Sauces y con Aluminé. En el caso de Senillosa para un polideportivo, el primer espacio deportivo y comunitario techado que va a tener la localidad, por ejemplo. Una obra importante y esperada", indicó.

El oasis neuquino en la gestión política

Hacia el cierre de la entrevista, la ministra reflexionó sobre el posicionamiento político de la provincia en un contexto de incertidumbre nacional. "Neuquén hoy es un oasis en lo que sucede en la gestión y en la política", sentenció.

Para Bertoldi, el modelo que encabeza el gobernador Rolando Figueroa permite que la provincia siga proyectando escuelas, hospitales y rutas mientras en otros puntos del país la obra pública se encuentra paralizada.

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"A mí me gusta decir que la Argentina discute, Neuquén ejecuta y me parece que eso es un ejemplo de lo que ocurre con el hospital Norpatagónico. Mientras que a nivel nacional se distraen con discusiones, que van por otro lado, en Neuquén tomamos la posta y ejecutamos", enfatizó la ministra.

La funcionaria se mostró entusiasmada con lo que llamó una "revolución de obras". "Es un orgullo contar lo que estamos haciendo, desde el pavimento hasta los centros de salud. Para mí esto es un orgullo enorme y ojalá todos los neuquinos podamos sentir esto", concluyó.