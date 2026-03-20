Cuál fue la mala noticia que obligó a la China Suárez y Mauro Icardi a viajar de urgencia a Argentina

En medio del conflicto que atraviesa en Turquía, el futbolista Mauro Icardi y su pareja, la China Suárez , están volando a la Argentina. Según contó el periodista Guido Záffora, está previsto que llegue a las 21 a Ezeiza, en lo que es un viaje que no estaba planeado .

“Mauro estaba en Inglaterra (el Galatasaray jugó contra el Liverpool el miércoles 18), hubo una situación engorrosa, porque el club no lo dejaba viajar, Mauro pidió por favor y lo dejaron”, explicó. Por otro lado, remarcó que se va a quedar 6 días, que está previsto que regrese a Estambul el 25. “Se van a hospedar en la casa de los sueños, la casa que tienen en zona Norte. ¿Cuál es el tema? No estaba previsto el viaje, que vengan. De hecho, la semana pasada vinieron los hijos que tiene con Vicuña con la madre de Eugenia”, mencionó.

En medio de las novedades, subrayó que Mauro se topó con un revés judicial. Según dijo el periodista en DDM, el juez Adrián Hagoppian tomó una medida cautelar con respecto a la cuota alimentaria. “Tiene que pagar o pagar”, sentenció. Y subrayó: “Icardi tiene que pagar del 1 al 5 de abril la cuota de 30 mil dólares. Si no paga tendrá una sanción ejemplar a partir del 6 de abril y va a tener que pagar un 50 por ciento más de cuota alimentaria, y en vez de 30 serán 45 mil dólares”.

Más allá de la medida, Icardi tomó todos los recaudos. Se especulaba con la posibilidad de que no lo dejen volver a Turquía, pero no sucederá. “Hagoppian lo autorizó a que venga y se vaya. Es una autorización previa”.

Por otro lado, contó que hay una cuestión vinculadas a las faltas de sus hijas en el colegio. “Wanda le dijo al juez: está perfecto, yo le doy las nenas, pero que vayan al colegio. Icardi había pedido, que por el tiempo que viene, que no vayan. Por el tiempo que viene y el feriado, son dos días nada más: mañana viernes y el miércoles”, explicó.

Benjamín Vicuña sorprendió a todos al revelar cómo es su relación con la China Suárez y Mauro Icardi

La alegría de Benjamín Vicuña por presentar Solo Fanáticos, la nueva película que lo tiene como uno de sus protagonistas, desapareció por unos instantes cuando los periodistas le preguntaron por Mauro Icardi en relación a la crianza de sus hijos menores, los cuáles los tuvo con la China Suárez, actual pareja del futbolista.

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“No tuve esa conversación”, afirmó cuando indagaron si en algún momento había charlado con el novio de la China Suárez respecto de los niños. Luego, Benjamín esbozó una sonrisa al bromear sobre si “ahora estoy de representante” frente a la posibilidad de que Icardi deje el Galatasaray de Turquía y pase a la Juventus de Italia, y que con él también se muden María Eugenia con Magnolia y Amancio.

Sin entrar en detalles, el chileno fue conciso con su ilusión: “Me gustaría que vuelva todo a su lugar”. La afirmación de Vicuña vino después de hacer un alegato sobre la importancia que tiene para él “la aceptación” de las situaciones de la vida que no se pueden modificar.

Aunque en un principio aseguró que “no sabe”, de inmediato fue optimista en cuando a un diálogo cordial con Icardi: “Seguramente se va a dar como se ha dado en otras circunstancias”. “Por supuesto que hay comunicación con la China, porque es la mamá de mis hijos. Lo hemos dicho mil veces, hay una manera de intentar criar de la mejor forma y que estén los niños bien y todo”, cerró al respecto.