“Si se comprueba lo que dicen (el fraude) es una gran pena. Sería un engaño, un error que se sabrá corregir. Una mancha, no es otra cosa. Hay muchos talentos en Bake Off. Es como ‘la pucha, miles de personas se presentaron y esta chica logró pasar mintiendo’. Si se comprueba, se va a tomar la decisión correspondiente. No dudo de Telefe ni de Turner ni de nosotros como jurado”, arrancó explicando el chef.

En caso que se compruebe el fraude, Christophe expresó a Teleshow: “Puede haber otra prueba, puede haber descalificación, lo que se defina va a ser lo justo. Estamos todos alineados en el mismo sentido y no creo que haya muchos problemas en definirlo”.

Sobre las pruebas evidentes que dejaron muy mal a Samanta, el jurado afirmó: “Es complicado darse cuenta. En un momento me acusaron porque en una devolución le dije ‘parecés una profesional’. Fue un elogio. Damián también le dijo algo parecido. A Agus, otra de las participantes, cuando presentó una de sus primeras tortas le dije “parece hecha en una pastelería”. Hay un montón de cosas que fueron muy bien hechas por Samanta pero de ahí a saber que era profesional. Yo voy al programa confiando en que no son profesionales. Cuando ellos pifian la receta por dos milímetros hacen un desastre”

En cuanto a la críticas que recibió la pastelera, Christophe fue tajante: No soy para nada solidario con la gente que la quiere crucificar. Es un ser humano que si se mandó un moco se corregirá. No la puedo etiquetar como una bruja porque no lo es. Hay que bajar los humos, no estafó al pueblo ni robó el Banco Nación. Es un reality, un programa de televisión. Creo que lo que pasa en las redes es un reflejo de lo que pasa en la sociedad de hoy”.