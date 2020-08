"Hay una denuncia radicada por el gobierno de la Ciudad, la acusan de ejercicio ilegal de la medicina, es una aberración, el tipo penal que estipula ese artículo es para quien sin título o autorización anunciare la distribución de medicamentos, agua, hipnotismo, o cualquier tratamiento dedicado a curar a las personas. Ella dijo que no lo recomendaba al dióxido de cloro, nunca aseguró que curaba el coronovarus. Dijo "yo lo hago, no lo recomiendo". ¿Su conducta es cuestionable? Sí, como la de todos, pero no es una conducta penal. Viviana es una mujer libre y dice lo que piensa, y eso molesta, la frontalidad molesta", comentó su abogado, quien disparó contra Mansilla por la denuncia que radicó por incurrir "en una falta ética gravísima, típica respecto a los ilícitos que se encuadran en los delitos contra la seguridad pública en este contexto especial de la pandemia del COVID 19."

"Vamos a sumir la defensa y presentarnos en esa causa. Que haya un legislador que se ocupe de denunciar a Viviana es llamativo, con tantos problemas que tiene para ocuparse", dijo sobre el diputado neuquino.

https://twitter.com/Rivadavia630/status/1296473196011585538 Dr. Juan Manuel Dragani en #BabyEnElMedio: “Con tantos problemas para preocuparse, como la salud y la Justicia, llama la atención que un legislador denuncie a @vivicanosaok” con @angeletchecopar y equipo por @Rivadavia630 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 20, 2020

Baby Etchecopar se sumó en su defensa y aseguró que "si estaba en C5N no la hubiesen denunciado. A mí me pasa lo mismo, yo digo que las chicas del peaje son maleducadas y me hacen una causa. Hay una campaña contra Viviana Canosa por lo que dijo del Presidente, esto es una persecución ideológica", planteó el conductor. Y agregó: "La estaban esperando, es una forma de callarla, taparle la boca, porque ella habla del Presidente de una forma que lo pone nervioso".

"Eso lo hablamos con Viviana, no la pasó nada bien, estuvo todo el fin de semana sin dormir. Yo le dije: te comiste todos los cachetazos, empezá a devolver. Han tergiversado sus dichos maliciosamente. Todos los que lo hicieron van a ser denunciados en el fuero civil", siguió el letrado de la conductora.

"Están cometiendo una acto de misoginia, 20 hombres atacando a una mujer. A Viviana Canosa le están pegando porque no es del palo. Yo escucho las agresiones en C5N que le dicen de todo Macri y nadie hace nada. Es una persecución contra los que no recibimos sobres de ellos", insistió Baby Etchecopar.

https://twitter.com/Rivadavia630/status/1296473175631581185 Dr. Juan Manuel Dragani en #BabyEnElMedio: “No me consta que haya una persecución política contra @vivicanosaok, pero estamos atentos a lo que estuvo pasando las últimas semanas” con @angeletchecopar y equipo por @Rivadavia630 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 20, 2020

El abogado de Canosa dijo que "es una aberración que la quieran responsabilizar de dos fallecimientos". "Tengo las autopsias y no reflejan eso, lamento el fallecimiento del menor, pero que hayan dicho que ella hacía apología del delito... Es una mujer libre, dice lo que piensa y eso molesta, es una persecución. Hay tres o cuatro personas a las que vamos a querellar, prefiero guardarme los nombres", adelantó: "Acusarla del delito de ejercicio ilegal de la medicina es una locura y una aberración jurídica", insistió sobre los que la acusan por haber tomado el dióxido de cloro en vivo, desafiante tras recibir las primeras críticas.

canosa (1).jpg Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en el cierre de su programa. Poco después hubo dos muertes por ingerirlo.

"Vamos a hacer puntualmente acciones por daños y perjuicios contra tres personas. Dijeron que Viviana dijo que con dióxido de cloro se curaba el coronavirus, y ella no dijo eso. Claramente dijo que ella lo hacía pero no curaba el coronavirus. Viviana va a seguir adelante con su programa, lo hace muy bien y mide muy bien. No me consta que sea una persecución política pero hace un par de semanas que ella viene sufriendo una serie de persecuciones, vamos a estar atentos", señalo.

Baby Etchecopar remarcó que Viviana Canosa "convoca a todas los voces en su programa, no está casada con nadie" y recordó el cruce de la conductora con Alberto Fernández hace un par se semanas: "Cuando ella le dice al Presidente que no la llame más, pasa por ahí, la quieren silenciar porque le tienen miedo al aire, le están cercenando la libertad de expresó". Y comentó: "hay jueces y fiscales cagones que después dicen que los presionan, que les ordenan que la procesen para poder poner ese título, pero ellos trabajan por el título y no por la sentencia. Ojalá les toque un buen juez. Ellos necesitan que todo el periodismo independiente esté procesado como Cristina (Kirchner)", lanzó.