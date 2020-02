soda-stereo-gracias-totales.jpg

Por su parte, Alberti añadió: “Estamos en un momento del planeta complicado para comunicar, y encima nosotros nos metemos a hacer este show que de común no tiene nada. Al principio que se había entendido mucho mejor, la venta de entradas lo avalaba, entonces pensamos que no hacía falta comunicar tanto. A mí me gusta que la gente tenga una sorpresa, pero nos empezamos a dar cuenta que los haters le ganaban a la lógica y al corazón. A mí me importa poco lo que digan ellos, pero si están empezando a influir hasta en la prensa, entonces elegimos contar lo que realmente va a pasar”

En cuanto a las particularidades del show, el baterista reveló: “Si bien es una banda en vivo tocando, es algo totalmente diferente a un recital común. Es un espectáculo más multimedia que otra cosa. Nosotros también nos sentimos raros, de decir ‘Che, ¿qué va a pasar?’ Hasta el 29 de febrero no lo sabremos. Es una celebración”.