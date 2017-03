"Es una posibilidad que el Indio no toque más"

"Es una gran posibilidad que no toque más", advirtió el periodista y biógrafo del Indio Solari Marcelo Figueras. "Si estuviésemos en su situación, ¿nos arriesgaríamos a que muriese otra persona", se planteó el escritor, deslizando la chance de que el de Olavarría haya sido el último concierto del músico.

En una entrevista con el programa Banda de Sonido, de FM La Patriada, Figueras detalló que tras el show en el que murieron dos personas, "el Indio está más tranquilo ahora, intentando de sacudirse la tristeza de todo esto que ocurrió. Y tratando de mantener un perfil bajo, que no significa claramente borrarse ni no tener nada para decir".

"Ni se fue a Estados Unidos, ni se había ido, ni tiene un avión privado, ni tiene un penthouse en Nueva York, ni estaba en la estancia de un amigo en Olavarría. Estaba en un tres estrellas como yo", expresó.

Asimismo, admitió que desconoce si el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se comunicó con las familias de las víctimas fatales del recital, Javier León y Juan Francisco Bulacio.

"Tendríamos que hacer el esfuerzo de lo que significa para el alma que radio por la que pases, canal por el que pases, red social que abras, encontrarte con gente diciendo cosas horribles de vos, hay que bancárselo, ¿eh?", imploró.

Sobre la posibilidad de que Solari indemnice a las víctimas, Figueras sostiene que "con guita el alma no se te cura o absorbe mejor este tipo de golpes. Está sentido, pero tengo claro que va a salir. Lo he visto volver a reír por más brevemente que fuese en estos días", detalló. En ese sentido, explicó que probablemente el Indio no haga declaraciones hasta que se aclare el panorama judicial: "Nadie escucha lo que estás diciendo y conviene parar un poco la pelota, dejar que la Justicia hable, en el sentido de aclarar y probar lo que pasó y cómo pasó. Y en todo caso después llegará el momento de reflexionar sobre el asunto".