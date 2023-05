“Esa locura del mercado de órganos no es viable”

“Esa locura del mercado de órganos es una fantasía que no es viable. Es absolutamente como pensamiento y busca de práctica muy marginal, muy combativa por consensos internacionales”, lanzó Carlos Soratti en una entrevista radial. Sin nombrarlo, apuntó al precandidato presidencial al remarcar que “está muy fuera de foco y su postura es tan extrema y disparatada que es lamentable tener que hablarlo a partir de expresiones que atrasan un siglo porque son debates del comienzo de los trasplantes, a mediados del siglo XX”.

“Pensar o hablar de estas cosas es el peor daño que se le puede hacer a un sistema porque hay un celo muy grande en evitar esto. Sino las sociedades tendrían una actitud muy distinta”, agregó en radio 10. Y continuó: “Cuando se habla de las libertades que propone este señor, en realidad está hablando de la libertad del rico que tiene la posibilidad de comprar un montón de cosas. No está pensando en el donante, en la sociedad, en la lista de espera ni en el cuidado de la salud. Es un atropello”.

Luego de la gran polémica que generó a mediados del año pasado al pronunciarse a favor de la venta de órganos y considerarla como un “mercado más”, Milei volvió a opinar al respecto y propuso “buscar mecanismos de mercado para resolver el problema”.

“Una de las cosas que he planteado es que más de 350 mil personas mueren por año. Por ley son todos potencialmente donantes. Hay 7500 personas que están sufriendo, esperando los trasplantes. Hay algo que no está funcionando bien”, argumentó el candidato a presidente por La Libertad Avanza en TN. Al ser consultado puntualmente respecto de si “le parece bien la venta de órganos”, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires evitó dar una respuesta concreta y apuntó: “Lo que digo es que las cosas así como están no funcionan”.

Al respecto, el doctor Soratti le dijo a Milei. “Hay un consenso global acerca de la donación y el trasplante. El de la necesidad de una regulación de todos los estados, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud”.

Ezequiel Lo Cane, papá de Justina, la niña de 12 años que murió esperando un trasplante de corazón e impulsó la ley sobre donación de órganos, también le respondió a Milei. “No son siete mil personas las que esperan un trasplante, sino que están en una lista y en una emergencia, por su estado de salud, y necesitan un trasplante en breve”, explicó. En ese sentido, señaló que hay 30 mil personas haciendo diálisis. “El 15 % de los trasplantes es de riñón, de ahí sale el numero de 200 mil personas que en algún momento de su vida necesitarán un trasplante”, dijo.