Escándalo: acusan a Yatra de dejar embarazada a una joven y borrarse

En las últimas horas, el nombre de Sebastián Yatra comenzó a sonar fuerte en las redes y medios del espectáculo y no precisamente por el lanzamiento de un nuevo tema del cantante colombiano. El artista tomó protagonismo en las redes sociales luego de que crearan en Twitter un usuario para buscarlo.

¿El motivo? Las amigas de una joven española se pusieron al hombro la misión de encontrar al ex de Tini Stoessel porque aseguran que espera un hijo de él y no responde a los mensajes.

"El único fin de esta cuenta es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia. La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio", denunciaron las creadoras de la cuenta en un primer tuit.

"Solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora. Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas. Es indigente", continuaron las amigas de la joven.

"¡Sebas te buscan por todos lados! ¡La chica que dejaste embarazada te busca! Madrid te espera, los medios de Madrid ofrecen mucho dinero por su nota. Ella quiere que le respondas los mensajes, nada más. Tengo todas las capturas", indicaron en alusión a la desaparición de Yatra.

Lo cierto es que, a pesar del escándalo, hasta el momento Yatra se mantiene ajeno a la noticia y se mostró ausente en sus redes sociales con respecto a este tema.