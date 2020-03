Embed

“EL MÁS PIJ*** EN EL BAILANDO... EN LA PISTA YO SIEMPRE ME AGRANDO… A LA PANTALLA LA VIVO AGITANDO… Y A LOS BARATS LOS VOY ACABANDO… EL 2020 VIENE EMPEZANDO… Y EL EMPERADOR SIEMPRE ACTIVANDO!!!! #showmatch SE FIRMA”, escribió el polémico mediático en su cuenta de Instagram.

En tanto, en una entrevista con Hay que ver (Canal 9), las estrellas de MTV contaron detalles de cómo es su actual relación con su padre. “La familia está bien, tranquilo todo por suerte", lanzó la joven, mientras que Alex fue al hueso: “No hablo, nada (con Claudio Paul). Si el día de mañana, bueno… se da. Y si no se da, no se da. Siempre positivo, nunca impositivo. Todas las familias son un mundo aparte. No me llamó y yo no lo llamaría".

Luego, ante la consulta si acepta la relación de su padre con Sofía Bonelli, Alex fue contundente: "¿Si lo acepto? No, no lo acepto. Jamás. O sea, tampoco es algo importante para mí".

