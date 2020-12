Escándalo por cámara oculta a un diputado: pidió dinero para favorecer a minera

"No me den notas, notas consigo igual. El tema es que no me peguen, que si sale un boludo, lo frenen y esas cosas. No ha pasado nada hasta ahora, pero bueno esa protección nada más, que cierren con el medio", solicitó.

"Ustedes lo que necesitan es un contacto político que abra puertas", expresó antes de que decir que "para llegar arreglar" y "tener un compromiso", estaba "hablando de arriba de cien lucas", sin aclarar en qué moneda, dólares o pesos.

"Me cuido de como mearme en la cama con minas, fotos", agrega en otro pasaje de la grabación.

Luego de la circulación del video, el diputado nacional de PRO por Chubut, Ignacio Torres, anunció medidas internas. “Creo que la Justicia va a definir. Vi lo que todo el mundo y hay que actuar rápido. Me comuniqué con representantes del partido a nivel nacional y no hay que dar margen a la duda. Que no se vea una protección corporativa a la política, aunque sea uno de los nuestros”, sostuvo este martes según consignó el medio local El Patagónico.

“Queremos que dé la cara y eventualmente pida licencia”, añadió mientras la concejal Ana Clara Romero acotó que estaban llamando Lopéz pero “no atiende el teléfono”.

En 2019 López se convirtió en legislador provincial por Juntos por el Cambio, tras ser el titular del ANSES en Puerto Madryn. “Hay que sacar a Chubut adelante, pero con los corruptos afuera”, decía en campaña, en abril de ese año.

Según consignó Infobae, fuentes políticas en la provincia deslizaron que el empresario que lo filmó lo hizo cansado de presiones, como una carta para jugar a futuro.

Este martes la ciudad de Rawson es el escenario de una nueva movilización provincial en contra de la megaminería. La misma tiene como objetivo que el gobernador Mariano Arcioni de marcha con el proyecto de ley de zonificación minera.

“Gracias a la fenomenal movilización fracasaron los intentos de tratamiento exprés del proyecto oficial en la única comisión al que fue enviado y cuando sólo restaban las últimas tres sesiones del año. El cinismo del gobernador es muy grande, es el mismo que hizo campaña y ganó la elección gracias a decir que rechazaba la megaminería, y hay registros de ello por todos lados”, señaló Pablo Palicio Lada, referente de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut y del Movimiento Antinuclear de Chubut (MACH), en diálogo con Canal Abierto.

Ante el descontento social, en las últimas horas los legisladores están modificando el proyecto de zonificación. “Le están dando una maquillada al proyecto para ver si consiguen los votos para que salga de la comisión y para conseguir los votos en el recinto”, cuestionó Lada.

En tanto, Arcioni dio una conferencia de prensa para ratificar la cuestionada iniciativa, en un marco de sospechas de coimas a diputados por parte de empresas mineras. "Ratifico este proyecto, queremos que todo continúe, con los organismos de control como corresponde, con la participación ciudadana, pero que se dé el debate", dijo el mandatario.